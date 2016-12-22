В прокуратуру швейцарского кантона Санкт-Галлен поступило заявление потерпевшей, по словам которой знаменитый режиссер надругался над ней в 1972 году

Роман Полански (Фото: Jarek Praszkiewicz / AP)

84-летнего режиссера Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании. О поступившей жалобе 61-летней Ренаты Лангер сообщила в среду, 4 октября, прокуратура швейцарского кантона Санкт-Галлен.

В сообщении ведомства отмечается, что, по словам потерпевшей, Полански надругался над ней в феврале 1972 году, когда Лангер было 16 лет, а произошло это в швейцарском селении Гштад.

В связи с тем что Гштад находится в кантоне Берн, прокуратура Санкт-Галлена намерена направить запрос о передаче дела в прокуратуру Берна.

В марте 1977 году Полански был арестован в США по обвинению в изнасиловании 13-летней Саманты Гейли. Сам Полански тогда заключил сделку со следствием и признал себя виновным в том, что вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней, что позволило переквалифицировать обвинение. По условиям одобренного судьей соглашения Полански должен был получить условный срок, однако после того, как стало известно, что судья намерен приговорить его к реальному сроку, режиссер покинул США и уехал во Францию, отказавшуюся выдать своего гражданина Соединенным Штатам (у Полански французское и польское гражданство).

В 1990-х годах Полански заключил мировое соглашение с подавшей на него в суд Самантой Гейли (к тому времени она вышла замуж и получила фамилию Геймер), выплатив той крупную сумму отступных, после чего женщина отказалась от претензий к нему.

Тем не менее в США дело против него не было закрыто, и правоохранительные продолжали добиваться выдачи режиссера. В 2009 году Полански был задержан по запросу США в Швейцарии и в течение нескольких месяцев находился под арестом, а затем домашним арестом в своем доме в Гштаде. Однако в 2010 году швейцарский суд отказался выдать режиссера США, в 2015 году запрос на выдачу Полански отклонили и власти Польши.

В августе 2017 года суд Лос-Анджелеса отклонил просьбу Саманты Геймер, которая просила снять обвинения с Романа Полански по делу о ее изнасиловании в 1977 году. Судья Гордон заявил, что режиссер достаточно долго скрывался от правосудия, а продолжение дела — в интересах самой Геймер.

Полански — один из крупнейших кинематографистов второй половины XX–начала XXI века. Ряд его фильмов удостоен самых престижных наград. В частности, за режиссуру фильма «Пианист» Полански в 2003 году был удостоен премии «Оскар». Режиссер не смог приехать в США на церемонию, и статуэтку ему позднее привез во Францию Харрисон Форд.