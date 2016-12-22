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В России назвали лучшую школу 2017 года
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В России назвали лучшую школу 2017 года
Общество, 13:54
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В России назвали лучшую школу 2017 года
Петербургский президентский физико-математический лицей № 239 третий раз подряд возглавил рейтинг 500 лучших школ России. В тройку лидеров также вошли лицей для одаренных детей в Саранске и школа № 179 из Москвы
Ученики в Президентском физико-математическом лицее № 239 Санкт-Петербурга. 2015 год (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Первое место в топ-500 лучших школ России в третий раз подряд занял петербургский ​Президентский физико-математический лицей №239. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, передает корреспондент РБК.

На втором месте этого списка, по ее данным, оказался Республиканский лицей для одаренных детей в Саранске. Свои позиции это учебное заведение сохраняет с 2014 года. На третье место рейтинга лучших школ России тем временем вышла средняя общеобразовательная школа №179 при Московском институте открытого образования (в 2016 году это место занимала столичная школа № 1329, а в 2014–2015 годах — Центр образования №57 из Москвы).​

Четвертое и пятое места в топ-500, по данным Голодец, заняли столичные лицей №1535 и лицей НИУ «Высшая школа экономики» соответственно.

Рейтинг лучших российских школ, напомнила вице-премьер, публикуется уже в пятый раз. Особенностью последнего рейтинга она назвала то, что «он базируется исключительно на объективных результатах». «Здесь нет субъективных экспертных оценок», — подчеркнула Голодец.

Важными критериями для составления списка являлись количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад среди учащихся, а также результаты по итогам аттестации в девятом классе. Также в рейтинге, по информации вице-премьера, могли участвовать «только те школы, которые не проводят предварительного отбора детей и обучают их с первого класса».

«Рейтинг играет важнейшую роль. Для нас это сигнал, насколько в регионе устойчива система школьного образования, насколько она дает результаты», — указала Голодец. Она обратила внимание, что в рейтинг вошли школы из Ингушетии и Чукотки, но в него не попала ни одна организация из Приморья. Поскольку в этом регионе есть федеральный вуз и штаб-квартира Российской академии наук, необходимо выяснить, в чем причина такого низкого результата, заключила вице-премьер.​

Выпускники МГУ вошли в топ-15 самых успешных в мире в рейтинге QS
Общество

12 сентября стало известно, что в топ-15 самых успешных выпускников мира, по версии рейтинга университетов QS Graduate employability ranking, вошли выпускники МГУ. Также Московский государственный университет расположился на 64-й строчке в мировом рейтинге вузов QS по критерию «Репутация среди работодателей». Московский государственный университет, единственный из российских вузов, вошел в группу 111–120 лучших высших учебных заведений мира по трудоустройству. Всего же в список лучших вузов по трудоустройству по версии QS вошло 11 высших учебных заведений из России, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет и МГИМО.

Авторы: Полина Звездина, Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Санкт-Петербург , рейтинг , школа
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