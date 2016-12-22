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Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки
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Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки
Общество, 10:24
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Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки
Телеведущий полагает, что выбор победителей премии прошел недемократично. Познер рассказал, что пообещал автору статуэтки Эрнсту Неизвестному в такой ситуации сделать все, чтобы она больше не вручалась
Владимир Познер (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Журналист и телеведущий Владимир Познер обратился в Комитет индустриальных телевизионных премий, являющийся организатором премии ТЭФИ, с просьбой отказаться от вручения скульптуры «Орфей» победителям премии и отказаться от использования названия ТЭФИ. Претензии Познера касаются процедуры отбора финалистов премии, по мнению телеведущего, «нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором». Обращение опубликовано на официальном сайте Познера.

Премия была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения», президентом которого был Познер. Он пишет, что лично обратился к Эрнсту Неизвестному с просьбой создать статуэтку для премии. Познер пообещал Неизвестному, что постарается сделать выбор финалистов демократичным. Если при выборах финалистов не будет соблюдаться демократия, телеведущий пообещал, что сделает все, чтобы статуэтка больше не вручалась.

В выборе финалистов и победителей конкурса принимали участие все члены академии, пишет Познер. Президент академии избирался всеми ее членами раз в два года, в академию мог вступить «любой человек, работающий на ТВ», пишет Познер.

Церемония награждения премией ТЭФИ. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

В 2013 году по инициативе бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина был создан комитет, он стал проводить ТЭФИ вместо Академии российского телевидения. «Этот конкурс в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально», — пишет Познер. В состав комитета входит вдвое меньше учредителей, чем в состав академии, а количество профессиональных номинаций на конкурсе сократилось.

Телеведущий отмечает, что теперь финалистов определяют не члены академии, а специально назначенное жюри, состав которого в этом году сократился с 20 до 10 человек от каждого учредителя премии, то есть до 70 человек. «Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек — по 2 от каждого учредителя», — говорится в обращении.

Кроме того, Комитет индустриальных телевизионных премий и фонд «Академия российского телевидения» составили протокол, в котором говорилось, что фонд должен войти в состав учредителей комитета в обмен на временную уступку прав на пользование брендом ТЭФИ и статуэткой Неизвестного. По словам Познера, этого сделано не было.

«В итоге хотел бы сказать, что вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в декабре 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании», — написал Познер.

Вручение премии в этом году было перенесено с конца июня на 3 октября. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке писал, что о переносе просили крупные телевизионные холдинги из-за «аномальных перекосов» по итогам первого этапа голосования. Один из источников рассказал газете, что голосование носило «жесткий корпоративный характер».

Гендиректор Комитета Майя Кобахидзе заявила, что члены жюри «проголосовали некорректно», так как не разобрались с инструкциями. В итоге в комитете решили провести повторное голосование.

В этом году внимание общества привлекло то, что премию за лучшую просветительскую передачу получила «Военная тайна» телеканала РЕН ТВ, которую ведет Игорь Прокопенко. Прокопенко является автором другой передачи, «Самые шокирующие гипотезы», которая освещает различные точки зрения на окружающий мир. Выпуск от 25 сентября был посвящен теории плоской Земли.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Познер , ТЭФИ
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