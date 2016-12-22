Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,66 EUR Нал. 69,29 68,62 USD Бирж. 57,91 +0,39 EUR Бирж. 68,93 +0,67 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2003,69 -0,36% РТС 1090,39 -0,93% Brent 52,34 -0,66% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7429,59 -0,12%
Басилашвили предсказал делу Серебренникова судьбу мыльного пузыря
Лента новостей
Кадыров выступил на митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы 13:30, Общество Россия предложила Корее создать инвестфонд с участием РФПИ 13:21, Политика Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову 13:14, Общество Жириновский предложил сменить главу МИД России 13:05, Политика Адвокат Учителя связал нападение в Екатеринбурге с идеями Поклонской 12:57, Общество Прокуратура Гамбурга завершила расследование по арестованным россиянам 12:47, Общество У Серебренникова появились новые поручители 12:41, Общество В семье принца Уильяма и герцогини Кейт появится третий ребенок 12:40, Общество Центробанк Китая запретил ICO 12:36, Деньги ФАС решила не возбуждать дело против «Альфа-Капитала» 12:30, Бизнес Футбольный матч Киргизия — Мьянма отменили из-за террористической угрозы 12:26, Спорт Басилашвили предсказал делу Серебренникова судьбу мыльного пузыря 12:22, Общество Трехлетний мальчик погиб в Мадриде после въезда автомобиля в витрину 12:20, Общество Украина отчиталась о «жирной точке» в расследовании убийства Вороненкова 12:19, Политика Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС 12:15, Политика Синоптики спрогнозировали «полное погружение в осень» в Москве 12:11, Общество Рэпера Лил Уэйна доставили в больницу Чикаго после приступа эпилепсии 12:10, Общество Сечин пообещал выяснить причину сокращения требуемой у «Системы» суммы 11:47, Бизнес Власти Италии заявили о задержании «кокаинового короля» в Уругвае 11:43, Общество Серебренникова доставили в Мосгорсуд 11:41, Общество МИД назвал «государственным хулиганством» обыски в российском консульстве 11:37, Общество Адвокат Серебренникова опроверг написание им письма на случай ареста 11:35, Общество Ройзман рассказал о въехавшем на «УАЗе» в кинотеатр «православном фанате» 11:34, Общество СК возбудил уголовное дело после поджога кинотеатра в Екатеринбурге 11:30, Общество Житель Чечни рассказал о призывах в WhatsApp поддержать мусульман Мьянмы 11:28, Общество РФПИ и арабские инвесторы закрыли сделку по покупке 25% Пулково 11:28, Бизнес Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 11:27, Партнерский материал В Грозном тысячи людей вышли на митинг в поддержку мусульман Мьянмы 11:18, Политика
Басилашвили предсказал делу Серебренникова судьбу мыльного пузыря
Общество, 12:22
0
Басилашвили предсказал делу Серебренникова судьбу мыльного пузыря
В письме арестованному по делу о хищении выделенных государством средств режиссеру актер назвал происходящее «фантасмагорией», которая «лопнет как мыльный пузырь»
Олег Басилашвили (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Актер Олег Басилашвили уверен, что уголовное дело в отношении Кирилла Серебренникова «разрешится благополучно», а «новый опыт и новые ощущения» режиссера и худрука театра «Гоголь-центр» помогут ему в новых работах. Об этом говорится в письме в поддержку Серебренникова, фотографию которого опубликовала на своей странице в сети Facebook дочь актера Ксения Басилашвили.

«Знаю, как Вам тяжело сейчас. Если моя записка сможет как-то поддержать Вас — я буду рад», — написал Басилашвили.

Актер также выразил уверенность в том, что все происходящее — лишь «фантасмагория», которая «лопнет как мыльный пузырь».

«Жаль очень, конечно, потерянного времени. Одно утешительно, все-таки и новый опыт, и новые ощущения не пропадут даром и отзовутся в новых работах. Главное — хранить спокойствие и уверенность», — закончил свое письмо Басилашвили.

Кто пришел поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Решение обнародовать письмо отца Ксения Басилашвили объяснила трудностями с передачей записки «через решетку» (Серебренников находится под домашним арестом, однако общаться с кем-либо кроме адвоката и родителей без письменного разрешения следователя ему запрещено, равно как и пользоваться интернетом).

Сам Басилашвили рассказал РБК, что написал письмо Серебренникову, чтобы поддержать попавшего в беду человека.

«Я не для того писал письмо, чтобы его публиковать где-то. Просто мне хотелось поддержать человека в беде, в которую он попал. Но, поскольку записку передать невозможно, пришлось вот так [опубликовать на странице дочери Ксении Басилашвили в Facebook]. Я просто хотел его [Серебренникова] поддержать, чтобы он не падал духом», — сообщил Басилашвили.

Ранее в поддержку Серебренникова выступили многие деятели искусства из России и других стран мира, в том числе Иэн Маккелен (исполнитель роли Гэндальфа в цикле фильмов Питера Джексона), директор Большого театра Юрий Урин, президент Фонда Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына, режиссеры Авдотья Смирнова, Лев Додин, Федор Бондарчук, Алексей Герман, Константин Райкин и другие.

30 августа актриса и заместитель художественного руководителя театра «Современник» Чулпан Хаматова назвала домашний арест Серебренникова «несправедливым и незаконным».

«Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг, совершенно несправедливо и незаконно. Мне очень страшно. И под этим впечатлением я нахожусь уже несколько дней», — сказала Хаматова.

В свою очередь арестованный по одному с Серебренниковым делу бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский обратился с письмом к мировой театральной общественности, в котором рассказал об угрозе «тотального опричного людоедства» в России.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: Кирилл Серебренников , Олег Басилашвили
Главное
У Серебренникова появились новые поручители Общество
Материалы по теме
Экс-глава «Гоголь-центра» рассказал об «опричном людоедстве» в России Общество
Сыгравший Гэндальфа актер выступил в защиту Кирилла Серебренникова Общество
Чулпан Хаматова рассказала о страхе из-за ареста Серебренникова Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку