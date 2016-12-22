Басилашвили предсказал делу Серебренникова судьбу мыльного пузыря

В письме арестованному по делу о хищении выделенных государством средств режиссеру актер назвал происходящее «фантасмагорией», которая «лопнет как мыльный пузырь»

Олег Басилашвили (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Актер Олег Басилашвили уверен, что уголовное дело в отношении Кирилла Серебренникова «разрешится благополучно», а «новый опыт и новые ощущения» режиссера и худрука театра «Гоголь-центр» помогут ему в новых работах. Об этом говорится в письме в поддержку Серебренникова, фотографию которого опубликовала на своей странице в сети Facebook дочь актера Ксения Басилашвили.

«Знаю, как Вам тяжело сейчас. Если моя записка сможет как-то поддержать Вас — я буду рад», — написал Басилашвили.

Актер также выразил уверенность в том, что все происходящее — лишь «фантасмагория», которая «лопнет как мыльный пузырь».

«Жаль очень, конечно, потерянного времени. Одно утешительно, все-таки и новый опыт, и новые ощущения не пропадут даром и отзовутся в новых работах. Главное — хранить спокойствие и уверенность», — закончил свое письмо Басилашвили.

Решение обнародовать письмо отца Ксения Басилашвили объяснила трудностями с передачей записки «через решетку» (Серебренников находится под домашним арестом, однако общаться с кем-либо кроме адвоката и родителей без письменного разрешения следователя ему запрещено, равно как и пользоваться интернетом).

Сам Басилашвили рассказал РБК, что написал письмо Серебренникову, чтобы поддержать попавшего в беду человека.

«Я не для того писал письмо, чтобы его публиковать где-то. Просто мне хотелось поддержать человека в беде, в которую он попал. Но, поскольку записку передать невозможно, пришлось вот так [опубликовать на странице дочери Ксении Басилашвили в Facebook]. Я просто хотел его [Серебренникова] поддержать, чтобы он не падал духом», — сообщил Басилашвили.

Ранее в поддержку Серебренникова выступили многие деятели искусства из России и других стран мира, в том числе Иэн Маккелен (исполнитель роли Гэндальфа в цикле фильмов Питера Джексона), директор Большого театра Юрий Урин, президент Фонда Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына, режиссеры Авдотья Смирнова, Лев Додин, Федор Бондарчук, Алексей Герман, Константин Райкин и другие.

30 августа актриса и заместитель художественного руководителя театра «Современник» Чулпан Хаматова назвала домашний арест Серебренникова «несправедливым и незаконным».

«Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг, совершенно несправедливо и незаконно. Мне очень страшно. И под этим впечатлением я нахожусь уже несколько дней», — сказала Хаматова.

В свою очередь арестованный по одному с Серебренниковым делу бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский обратился с письмом к мировой театральной общественности, в котором рассказал об угрозе «тотального опричного людоедства» в России.