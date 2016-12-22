Адвокат Серебренникова опроверг написание им письма на случай ареста

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов опроверг информацию о том, что режиссер передал письмо сыгравшему роль Николая II в фильме «Матильда» актеру Ларсу Айдингеру

Кирилл Серебренников. 4 сентября 2017 года (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Защита Серебренникова опровергла существование письма, которое режиссер якобы передал Айдингеру во время поездки в Германию. «Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию», — сказал РБК Харитонов.

Письмо, которое ему якобы передал Серебренников, Айдингер опубликовал в своем Instagram. В нем режиссер призывает своих сторонников «не поддаваться на провокации политических мошенников, которые пытаются заработать деньги на истории, которая может быть повернута против властей».

В письме упоминается якобы сделанное Серебренникову предложение со стороны Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на деньги украинского государства. «Я не политик, а режиссер. И я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-то грязных интересах», — утверждалось в письме.

Айдингер снялся в роли Николая II в фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Ранее он выступал в поддержку Серебренникова.

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа и помещен решением Басманного суда под домашний арест. Режиссер подозревается в причастности к хищению 200 млн руб., которые были выделены в 2011–2014 годах из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа».



Помимо Серебренникова фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России являются бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, а также бывший генеральный директор студии Юрий Итин.

