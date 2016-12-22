Суд смягчил условия домашнего ареста режиссеру Серебренникову

Мосгорсуд оставил под домашним арестом худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. При этом условия меры пресечения режиссеру смягчили, разрешив прогулки. За него поручились 74 деятеля культуры

Кирилл Серебренников (Фото: Павел Головкин / AP)

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения режиссеру, художественному руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову, которого ранее отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, передает корреспондент РБК. Однако теперь режиссеру разрешены двухчасовые прогулки.

Серебренникову вменяется организация хищения 68 млн руб. из госсубсидии на поддержку современного искусства, которую получила его продюсерская компания «Седьмая студия». По делу проходят также четверо подчиненных режиссера из «Седьмой студии» и «Гоголь-центра».

В начале заседания адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов попросил суд приобщить к делу дополнительные личные поручительства за режиссера от именитых деятелей культуры. Ранее за обвиняемого поручились 33 человека; на сей раз Харитонов зачитал перечень из 41 имени. Среди них были режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актеры Дмитрий Харатьян, Алла Демидова, Инна Чурикова, Евгения Симонова, Александр Балуев; балерина Диана Вишнева, тренер Татьяна Тарасова, музыканты Владимир Спиваков и Полина Осетинская. директор Музея имени Пушкина Марина Лошак.

«Следствие, на мой взгляд, придумывает многие обстоятельства», — заявил адвокат Харитонов. Он подчеркнул, что лично Серебренников не мог добиться выделения госсредств «Седьмой студии» на проект «Платформа». Организацию начали финансировать по результатам разговора режиссера с президентом Дмитрием Медведевым в марте 2011 года и согласно постановлению правительства за подписью премьер-министра Владимира Путина. Кроме того, Минкультуры контролирует расходование средств.

«Известно, что для предоставления субсидии необходимо представить в Министерство культуры план готовящихся мероприятий. Министерство одобрило его. Известно, что «Платформа» состоялась и все проекты, которые перечислялись в смете, были реализованы», — заявил адвокат. Если бы Минкультуры пришло к выводу, что «Седьмая студия» использовала часть средств нецелевым образом, ведомство потребовало бы их вернуть, уточнил Харитонов. По инициативе Серебренникова в «Седьмой студии» проводился аудит, добавил адвокат.

Бухгалтер Нина Масляева, которая дала показания на Серебренникова, «оговорила и себя, и его», настаивал защитник. По его словам, Серебренников не имел полномочий, чтобы решать финансовые вопросы и составлять отчетность, а его «организующая» роль в мошенничестве заключалась лишь в том, что он нанял рекомендованных ему сотрудников, продолжал Харитонов.

«Абсурдно предполагать, что человек может создать театр в целях хищения средств. Для этой цели театр — наименее выгодное место», — заявила актриса Виктория Исакова, которая по ходатайству защиты выступила на суде с характеристикой Серебренникова. «Проект «Платформа» давал возможность молодым драматургам, режиссерам, композиторам выражать себя и искать что-то новое. Это был единственный такой проект. Я приходила на спектакли «Платформы» и как зритель. Это было порядка 100 спектаклей, которые посмотрели десятки тысяч зрителей, огромное количество людей обслуживало это всё. Даже я, не имея экономического образования, понимаю, какие это затраты», — добавила актриса.

Серебренников, будучи свидетелем, несколько раз нарушал обязательство о явке, заявил следователь, поясняя, почему режиссера следует оставить под домашним арестом. «Я не скрывался, и мы всегда уведомляли следствие, если я уезжал из Москвы. Сейчас у меня изъят загранпаспорт, технически возможности уехать нет», — возражал сам режиссер.

Серебренников был задержан 22 августа, на следующий день Басманный суд отправил его под домашний арест. По версии СКР, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Сотрудники «Седьмой студии» представляли в Минкультуры завышенные данные о количестве и стоимости мероприятий, недостоверные планы и отчеты, фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, а затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.

За Серебренникова поручились 33 общественных и культурных деятеля, включая президента Фонда Александра Солженицына Наталью Солженицыну, директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову, гендиректора Большого театра Владимира Урина, актеров Чулпан Хаматову, Евгения Миронова и Константина Хабенского. А издатель Ирина Прохорова предложила внести за Серебренникова залог в любом размере.

О деле стало известно после обысков в «Гоголь-центре» в мае этого года. Ранее СКР предъявил обвинения бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Серебренников до последнего времени оставался в статусе свидетеля; руководство страны было намерено отказаться от его уголовного преследования, сообщал ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к официальным лицам и самому режиссеру. В начале августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебренникова. Дочери Масляевой тем временем сообщили о слежке и давлении, как они предполагали, со стороны бывших коллег и соратников Серебренникова.



Изначально отдельным фигурантам дела вменяли мошенничество на меньшие суммы: Малобродского обвиняли в хищении 2,3 млн руб., выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». По версии следствия, его не существовало. Итину и Масляевой вменялось, что они вместе с неустановленными лицами изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились. В конце июня расследование дела было поручено центральному аппарату СКР. 25 июля обвиняемым было предъявлено новое обвинение. Указанная в нем сумма хищений — 68 млн руб., а механизм их вывода никак не конкретизирован, рассказывали адвокаты обвиняемых.

Оперативным сопровождением дела занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Это подразделение курирует в том числе театры и музеи, уточняли источники РБК.