«Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных»

Правозащитники заявили, что взамен людей, вошедших в «расстрельные списки» казненных в Чечне, уполномоченной по правам человека показали их родных братьев

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Чеченские власти в качестве опровержения сообщений о пропаже людей в республике показали уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой братьев тех мужчин, которых правозащитники считают убитыми, об этом говорится в материале правозащитного центра «Мемориал».

«По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», — говорится в сообщении правозащитников.



«Они действительно находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор неизвестны их семьям, проживающим в селах Курчалой и Цоци-Юрт соответственно», — пояснили в правозащитном центре.

В «Мемориале» отметили, что не знают, как проходил разговор Москальковой с привезенными к ней людьми, а также что она спрашивала у них, кто еще присутствовал при встрече, кто передавал ей в руки документы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, присутствующих в «расстрельном списке», и догадалась ли она сфотографировать привезенных людей и их документы.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил РБК, что не может подтвердить информацию правозащитного центра «Мемориал». «Я видел этот материал, но почему это соответствует действительности? Потому что написал «Мемориал»? Такие вещи нельзя прокомментировать, соответствуют они действительности или нет. Татьяна Москалькова сейчас на неделе в отпуске и недоступна, а я сам в Грозном не был», — рассказал Зловедов.

Под «расстрельными списками» здесь подразумевается перечень людей, которые предположительно были расстреляны в результате массовой казни в Чечне в ночь на 26 января, о чем в начале июля написала «Новая газета».

«По информации издания, тогда на территории дислокации полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова были убиты 27 чеченцев. Тела убитых были распределены по разных кладбищам и закопаны «в наспех вырытых могилах», писало издание.

Позднее газета опубликовала копии фототаблиц, составленных чеченскими полицейскими. В них были собраны данные задержанных с фотографиями, имена минимум 17 человек из этого списка также были в списке «казненных».

21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе визита в Грозный уполномоченная по правам человека установила «истину». «Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту «утку» давно мусолили наши недруги», — написал у себя в Instagram Кадыров.

Он подчеркнул, что сотрудники аппарата уполномоченной посетили МВД по Чечне, чтобы ознакомиться с каждым уголовным делом. «В результате выяснилось, что двое из этого списка живы и, более того, живут у себя дома, занимаются своим хозяйством, другие умерли собственной смертью либо в боестолкновениях при проведении спецопераций против участников НВФ», — заключил Кадыров.

Сама Москалькова по результатам поездки рассказала, что местные правоохранители по фактам исчезновения людей возбудили 18 уголовных дел.

«Как сообщили мне в следственных органах Чечни, ими возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Есть уголовные дела, есть и расследования по 18 из 31 человеку в списке», — написала Москалькова в Instagram. Она добавила, что чеченские власти пояснили, куда могли пропасть люди: двое из списка умерли естественной смертью, еще двое живы.