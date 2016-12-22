Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,83 EUR Нал. 68,46 67,92 USD Бирж. 57,87 -0,04 EUR Бирж. 67,99 +0,05 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4287,05 -104,64 ММВБ 2076,81 +0,05% РТС 1129,90 +0,11% Brent 56,01 -0,11% DJIA 22626,54 +0,31% Nasdaq 6523,51 +0,10% FTSE 7468,11 +0,39%
«Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных»
Лента новостей
В Санкт-Петербурге задержали координатора штаба Навального 20:20, Политика Минтранс предложил за задержки лишать авиаперевозчиков зарубежных рейсов 20:16, Бизнес В Бразилии предотвратили крупнейшее в истории ограбление банка 20:08, Общество Рынок слияний и поглощений российских компаний достиг максимума за 4 года 20:04, Финансы Из «Башнефти» ушел вице-президент по финансам 19:57, Бизнес Генпрокуратура усомнилась в соответствии главы Росавиации своей должности 19:53, Политика Губернатор Ивановской области уйдет в отставку 19:53, Политика Генштаб Украины решил увеличить численность армии для охраны арсеналов 19:52, Политика «Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных» 19:46, Общество Содержимое корзинки с колбасой для Улюкаева уничтожили по решению суда 19:32, Политика Венесуэла позвала «Газпром» в газовые проекты 19:29, Бизнес Фурсенко ответил Путину словами об иностранных архитекторах Петербурга 19:26, Спорт В Минобороны опровергли пленение российских военнослужащих в Сирии 19:08, Политика В ЦБ описали одну из самых популярных схем мошенничества 19:06, Деньги Россия передала Мали боевые вертолеты Ми-35М 19:04, Политика Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана 18:49, Политика Путин спросил с Фурсенко за «истинно русский футбол» «Зенита» 18:29, Спорт Блестящие вложения: стоит ли инвестировать в ювелирные украшения 18:26, Деньги СМИ узнали об уголовном деле о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда» 18:21, Общество СБУ попросили принять меры против реставрации Всесоюзного старосты 18:16, Политика МВД Франции назвало имя напавшего на прохожих в Марселе 17:58, Общество ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами» 17:43, Общество В офисе фонда «Подари жизнь» обнаружили две коробки с патронами 17:31, Общество В Казахстане пропал санитарный самолет Ан-28 17:23, Общество Испания согласилась выдать США российского «короля спама» 17:22, Общество ЕБРР закроет пять из семи своих представительств в России 17:21, Экономика Кандидатов в губернаторы проверили лодками-драконами 17:19, Политика Активист отсудил 20 тыс. руб. компенсации за помещение в психбольницу 17:08, Общество
«Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных»
Общество, 19:46
0
«Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных»
Правозащитники заявили, что взамен людей, вошедших в «расстрельные списки» казненных в Чечне, уполномоченной по правам человека показали их родных братьев
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Чеченские власти в качестве опровержения сообщений о пропаже людей в республике показали уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой братьев тех мужчин, которых правозащитники считают убитыми, об этом говорится в материале правозащитного центра «Мемориал».

«По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», — говорится в сообщении правозащитников.

«Они действительно находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор неизвестны их семьям, проживающим в селах Курчалой и Цоци-Юрт соответственно», — пояснили в правозащитном центре.

В «Мемориале» отметили, что не знают, как проходил разговор Москальковой с привезенными к ней людьми, а также что она спрашивала у них, кто еще присутствовал при встрече, кто передавал ей в руки документы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, присутствующих в «расстрельном списке», и догадалась ли она сфотографировать привезенных людей и их документы.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил РБК, что не может подтвердить информацию правозащитного центра «Мемориал». «Я видел этот материал, но почему это соответствует действительности? Потому что написал «Мемориал»? Такие вещи нельзя прокомментировать, соответствуют они действительности или нет. Татьяна Москалькова сейчас на неделе в отпуске и недоступна, а я сам в Грозном не был», — рассказал Зловедов.

Под «расстрельными списками» здесь подразумевается перечень людей, которые предположительно были расстреляны в результате массовой казни в Чечне в ночь на 26 января, о чем в начале июля написала «Новая газета».

«По информации издания, тогда на территории дислокации полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова были убиты 27 чеченцев. Тела убитых были распределены по разных кладбищам и закопаны «в наспех вырытых могилах», писало издание.

Позднее газета опубликовала копии фототаблиц, составленных чеченскими полицейскими. В них были собраны данные задержанных с фотографиями, имена минимум 17 человек из этого списка также были в списке «казненных».

Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и первая реакция
Общество

21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе визита в Грозный уполномоченная по правам человека установила «истину». «Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту «утку» давно мусолили наши недруги», — написал у себя в Instagram Кадыров.

Он подчеркнул, что сотрудники аппарата уполномоченной посетили МВД по Чечне, чтобы ознакомиться с каждым уголовным делом. «В результате выяснилось, что двое из этого списка живы и, более того, живут у себя дома, занимаются своим хозяйством, другие умерли собственной смертью либо в боестолкновениях при проведении спецопераций против участников НВФ», — заключил Кадыров.

Сама Москалькова по результатам поездки рассказала, что местные правоохранители по фактам исчезновения людей возбудили 18 уголовных дел.

«Как сообщили мне в следственных органах Чечни, ими возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Есть уголовные дела, есть и расследования по 18 из 31 человеку в списке», — написала Москалькова в Instagram. Она добавила, что чеченские власти пояснили, куда могли пропасть люди: двое из списка умерли естественной смертью, еще двое живы.

Расследование «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне

В апреле «Новая газета» опубликовала статью журналистки Елены Милашиной, в которой говорилось о массовых задержаниях в Чечне мужчин, заподозренных в гомосексуальности. По ее данным, среди задержанных оказались представители чеченского муфтията, «включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей», а также двое известных чеченских телеведущих. Кроме того, журналисты сообщили, что им известны имена троих убитых мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Через несколько дней «Новая газета» сообщила, что задержанных в Чечне геев отправляют в «секретные тюрьмы». Одна из таких тюрем, по данным издания, находится в городе Аргуне. Собеседники газеты рассказали, что задержанных избивали, пытали током и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.

Чеченские власти опровергли обвинения, заявив, что в республике геев нет и не было. «Я не удивлюсь, если завтра придумают историю про притеснение марсиан или троглодитов», — заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Кадыров заявил, что преследования геев в Чечне нет, более того — самих геев в республике тоже нет. «Народ тысячелетиями живет по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми», — сказал он.

При этом правозащитники заявили, что вывезли из Чечни 40 человек, подвергшихся притеснениям со стороны местного населения и властей. Российские ЛГБТ-активисты сообщили, что порядка 80 чеченских геев обратились к ним за помощью.

В конце мая Москалькова сообщила о том, что направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос по поводу возможного преследования геев в Чечне.

Авторы: Ася Сотникова, Дмитрий Окрест.
Теги: Чечня , уполномоченный по правам человека , Татьяна Москалькова
Главное
Губернатор Ивановской области уйдет в отставку Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о запрете родным пропавших в Чечне жаловаться Москальковой Политика
Кадыров рассказал об установлении «истины» Москальковой в Чечне Общество
Москалькова рассказала о 18 уголовных делах об исчезновении людей в Чечне Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку