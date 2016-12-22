«Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных»

Чеченские власти в качестве опровержения сообщений о пропаже людей в республике показали уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой братьев тех мужчин, которых правозащитники считают убитыми, об этом говорится в материале правозащитного центра «Мемориал».
«По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», — говорится в сообщении правозащитников.
«Они действительно находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор неизвестны их семьям, проживающим в селах Курчалой и Цоци-Юрт соответственно», — пояснили в правозащитном центре.
В «Мемориале» отметили, что не знают, как проходил разговор Москальковой с привезенными к ней людьми, а также что она спрашивала у них, кто еще присутствовал при встрече, кто передавал ей в руки документы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, присутствующих в «расстрельном списке», и догадалась ли она сфотографировать привезенных людей и их документы.
Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил РБК, что не может подтвердить информацию правозащитного центра «Мемориал». «Я видел этот материал, но почему это соответствует действительности? Потому что написал «Мемориал»? Такие вещи нельзя прокомментировать, соответствуют они действительности или нет. Татьяна Москалькова сейчас на неделе в отпуске и недоступна, а я сам в Грозном не был», — рассказал Зловедов.
Под «расстрельными списками» здесь подразумевается перечень людей, которые предположительно были расстреляны в результате массовой казни в Чечне в ночь на 26 января, о чем в начале июля написала «Новая газета».
«По информации издания, тогда на территории дислокации полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова были убиты 27 чеченцев. Тела убитых были распределены по разных кладбищам и закопаны «в наспех вырытых могилах», писало издание.
Позднее газета опубликовала копии фототаблиц, составленных чеченскими полицейскими. В них были собраны данные задержанных с фотографиями, имена минимум 17 человек из этого списка также были в списке «казненных».
21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе визита в Грозный уполномоченная по правам человека установила «истину». «Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту «утку» давно мусолили наши недруги», — написал у себя в Instagram Кадыров.
Он подчеркнул, что сотрудники аппарата уполномоченной посетили МВД по Чечне, чтобы ознакомиться с каждым уголовным делом. «В результате выяснилось, что двое из этого списка живы и, более того, живут у себя дома, занимаются своим хозяйством, другие умерли собственной смертью либо в боестолкновениях при проведении спецопераций против участников НВФ», — заключил Кадыров.
Сама Москалькова по результатам поездки рассказала, что местные правоохранители по фактам исчезновения людей возбудили 18 уголовных дел.
«Как сообщили мне в следственных органах Чечни, ими возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Есть уголовные дела, есть и расследования по 18 из 31 человеку в списке», — написала Москалькова в Instagram. Она добавила, что чеченские власти пояснили, куда могли пропасть люди: двое из списка умерли естественной смертью, еще двое живы.
Расследование «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне
В апреле «Новая газета» опубликовала статью журналистки Елены Милашиной, в которой говорилось о массовых задержаниях в Чечне мужчин, заподозренных в гомосексуальности. По ее данным, среди задержанных оказались представители чеченского муфтията, «включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей», а также двое известных чеченских телеведущих. Кроме того, журналисты сообщили, что им известны имена троих убитых мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Через несколько дней «Новая газета» сообщила, что задержанных в Чечне геев отправляют в «секретные тюрьмы». Одна из таких тюрем, по данным издания, находится в городе Аргуне. Собеседники газеты рассказали, что задержанных избивали, пытали током и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.
Чеченские власти опровергли обвинения, заявив, что в республике геев нет и не было. «Я не удивлюсь, если завтра придумают историю про притеснение марсиан или троглодитов», — заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Кадыров заявил, что преследования геев в Чечне нет, более того — самих геев в республике тоже нет. «Народ тысячелетиями живет по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми», — сказал он.
При этом правозащитники заявили, что вывезли из Чечни 40 человек, подвергшихся притеснениям со стороны местного населения и властей. Российские ЛГБТ-активисты сообщили, что порядка 80 чеченских геев обратились к ним за помощью.
В конце мая Москалькова сообщила о том, что направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос по поводу возможного преследования геев в Чечне.