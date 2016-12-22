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СМИ узнали об уголовном деле о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»
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СМИ узнали об уголовном деле о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»
Общество, 18:21
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СМИ узнали об уголовном деле о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»
После антинаркотического рейда в столичном клубе «Пропаганда» полицейские возбудили уголовное дело о торговле наркотиками. Ранее схожий рейд привел к закрытию клуба «Рабица»

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту торговли наркотиками в столичном клубе «Пропаганда». Личности торговцев пока не установлены, следствие ведется против неустановленных лиц, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Столичная полиция в ночь на 23 сентября провела рейд в клубе «Пропаганда». Во время мероприятия полицейские нашли на полу сверток с амфетамином. После этого в отдел по Басманному району были доставлены 35 человек для выяснения обстоятельств и проверки.

В тот же день был подан рапорт о торговле наркотиками в клубе. «Свою деятельность злоумышленники тщательно скрывают и распространяют наркотики только проверенным людям», — рассказал источник.

Полиция 2 октября возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

РБК направил в МВД официальный запрос с просьбой прокомментировать информацию.

О полицейском рейде в клубе «Пропаганда» ранее во вторник, 3 октября, сообщал «Дождь». Как утверждает канал со ссылкой на слова очевидцев, в клуб прибыл ОМОН, а к зданию подъехали автозаки. После этого сотрудники органов начали проверку всех посетителей клуба. Среди посетителей клуба, доставленных в тот день в отдел, были и иностранцы. Досмотр клуба прошел в рамках спецоперации «Мак-2017».

В начале августа в Москве прошел антинаркотический рейд в клубе «Рабица», который привел к закрытию клуба. По словам очевидцев, в заведение ворвались люди в штатском, которые, как заявил собеседник РБК, «избивали музыкантов и посетителей». Досмотр проводился и за пределами клуба. Полицейские задерживали людей за несколько кварталов до «Рабицы» с требованием показать содержимое карманов и багажника. Свои действия они также объясняли проводящейся спецоперацией под названием «Мак-2017».

В результате был задержан один из учредителей столичного клуба Иван Радзиевский. У него полицейские обнаружили пакетик с веществом, содержащим мефедрон и амфетамин. Против Радзиевского было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Вскоре после этого клуб «Рабица» закрылся. Владельцы пояснили, что они закрывают клуб из соображений безопасности. При этом действиями полицейских заинтересовался Следственный комитет, который начал проверку в связи с возможным превышением полномочий.

Первый этап спецоперации «Мак-2017» начался в июне и продлился около месяца. Как отчитались в МВД, к спецоперации по борьбе с наркотиками были привлечены 57 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Полиция проводила работу совместно с ФСБ и Федеральной таможенной службой. За один месяц более 15 тыс. человек были привлечены к ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Из них 6515 человек были привлечены к уголовной ответственности. Второй этап спецоперации в полиции решили продлить, и он все еще продолжается.

Клуб «Пропаганда» был открыт в 1997 году и является одним из старейших московских клубов. Он находится в центре города в Большом Златоустинском переулке.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: уголовное дело , наркотики , «Пропаганда»
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