ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами»

Группировка «Исламское государство» (ИГ, признана в России запрещенной террористической организацией) опубликовала видеозапись с двумя «российскими солдатами», которые рассказывают на камеру, что попали в плен к террористам в провинции Дейр-эз-Зор. Видеозапись была опубликована на сайте связанного с боевиками Amaq News Agency, сообщает Reuters.
На записи один из мужчин, представившийся как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области, рассказывает, что при контрнаступлении ИГ был захвачен в плен в районе населенного пункта Эш-Шула. Он также называет имя второго находящегося с ним в кадре — Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.
РБК направил запрос в Минобороны России.
Материал дополняется.