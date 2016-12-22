ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами»

Террористы запрещенной группировки «Исламское государство» опубликовали видеозапись, на которой двое предположительно российских солдат рассказывают, что были захвачены боевиками в Сирии

Фото: Скриншот с видео / Directorate 4 / Telegram

Группировка «Исламское государство» (ИГ, признана в России запрещенной террористической организацией) опубликовала видеозапись с двумя «российскими солдатами», которые рассказывают на камеру, что попали в плен к террористам в провинции Дейр-эз-Зор. Видеозапись была опубликована на сайте связанного с боевиками Amaq News Agency, сообщает Reuters.

Видео: Directorate 4 / Telegram

На записи один из мужчин, представившийся как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области, рассказывает, что при контрнаступлении ИГ был захвачен в плен в районе населенного пункта Эш-Шула. Он также называет имя второго находящегося с ним в кадре — Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

РБК направил запрос в Минобороны России.

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