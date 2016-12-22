Глава РАН напомнил о вкладе российского ученого в «нобелевку» американцев

Недавно избранный президент РАН Александр Сергеев указал на вклад российских ученых в обнаружение гравитационных волн, за что в этом году присудили Нобелевскую премию по физике. Он напомнил о статье 1962 года

Александр Сергеев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Избранный на прошлой неделе президент Российской академии наук, специалист в области физики Александр Сергеев, комментируя присуждение Нобелевской премии по физике в 2017 году за обнаружение гравитационных волн, указал, что в этом открытии есть заслуга и «наших ученых». Об этом говорится в комментарии Сергеева, поступившем в распоряжение РБК.

«Мы не говорим «открытие», потому что гравитационные волны были открыты на «кончике пера» Альбертом Эйнштейном. То, что произошло в 2015 году и то, о чем мир узнал в феврале 2016 года — это экспериментальное подтверждение гравитационных волн», — пояснил глава РАН.

Как подчеркнул академик, данное открытие является, во-первых, «триумфом человеческой мысли», а во-вторых, «триумфом оборудования». Он пояснил, что сначала теоретики долгое время «исследовали возможности, где эти волны, в каких ситуациях, могут быть возбуждены, и как их зафиксировать», а затем, в 1990-х годах, была создана обсерватория для фиксации гравитационных волн.

«То, что используется сейчас для фиксации гравитационных волн — это новейшие средства и новейшее оборудование. И два десятка лет еще невозможно было представить, что гравитационные волны будут зафиксированы», — сказал Сергеев.

При этом, как отметил Сергеев, третьим важным моментом является вышедшая в 1962 году, через два года после открытия лазера, статья. В ней была предложена схему использования лазерного излучения для фиксирования гравитационных волн. По словам главы РАН, предложенная схема в теоретической статье была «предтечей того, что американцы сделали позже».

«И могу сказать, что первое слово в обнаружении гравитационных волн сказали наши ученые. Владислав Иванович Мостовой, наш ныне здравствующий, заслуживает того, чтобы быть в числе нобелевских лауреатов по обнаружению гравитационных волн. Потому что в статье, где он является соавтором, была предложена та схема, которая потом была реализована», — указал Сергеев.

«Те, кто получил нобелевскую премию, я их знаю, они действительно выдающиеся ученые. Бэриш — интересный человек, который пришел в теорию гравитационных волн из ускорительной физики. Он был одним из создателей техасского суперколлайдера. И американцы очень прозорливо решили бросить эту команду строителей суперколлайдера на эту задача — обнаружение гравитационных волн», — сказал Сергеев.