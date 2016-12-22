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Бастрыкин отстранил замглавы московского главка СК за «волокиту»
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Бастрыкин отстранил замглавы московского главка СК за «волокиту»
Общество, 14:34
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Бастрыкин отстранил замглавы московского главка СК за «волокиту»
Главе Следственного комитета пожаловались на медленное расследование дела о смерти ребенка, Бастрыкин распорядился временно отстранить Сергея Яроша от дел «из-за волокиты». Дело расследуют более полутора лет
Сергей Ярош (Фото: sledcom.ru)

Заместитель руководителя главного следственного управления СКР по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за жалобы на затянувшееся расследование дела. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Жалобы поступили на страницу приемной председателя СК Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Они касались «волокиты» при расследовании дела о смерти ребенка в Москве, пояснила она.

«В частности, в конце сентября председатель СК России получил письмо от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает — вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по г. Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев», — говорится в сообщении ведомства.

По поручению Бастрыкина центральный аппарат СК проверяет «ход и объективность расследования» этого дела. Также проводится служебная проверка следователей, имевших отношение к делу.

«На время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по г. Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей», — добавила Петренко.

Сергей Ярош был назначен на должность замглавы столичного главка полтора года назад, 30 апреля 2016 года.

Приемная Бастрыкина в соцсети, судя по записям на странице, начала работать 21 июня. Оставить сообщение на стене профиля нельзя, можно отправить личное сообщение.

В начале сентября появились сообщения о допросе главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова по делу заподозренных во взяточничестве бывших сотрудников ведомства. Дрыманов позднее опроверг эту информацию в разговоре с РБК. Он заявил, что не является фигурантом какого-либо уголовного дела.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Следственный комитет , Александр Бастрыкин
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