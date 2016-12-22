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Нобелевскую премию по физике вручили за исследования гравитационных волн
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Нобелевскую премию по физике вручили за исследования гравитационных волн
Общество, 12:56
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Нобелевскую премию по физике вручили за исследования гравитационных волн
В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Им стали Райнер Вайс, Барри Бэриш и Кип Торн — за исследования гравитационных волн
Райнер Вайс (Фото: Andrew Harnik / AP)

Нобелевский комитет постановил, что половину премии получит Вайс, другая половина достанется Бэришу и Торну. Все ученые работают в научных центрах США.​ Ученые также награждены за свой вклад в развитие детектора лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO), который в 2015 году обнаружил гравитационные волны. В этом проекте участвуют около тысячи ученых более чем из 20 стран.

«Волны, предсказанные Альбертом Эйнштейном сто лет назад, произошли от столкновения двух черных дыр. Потребовалось 1,3 млрд лет, чтобы волны дошли до детектора LIGO в США», — говорится в релизе Нобелевского комитета.

Сумма Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн).

В прошлом году лауреатами премии по физике стали американцы Дэвид Тулесс и Майкл Костерлитц, а также британец Дункан Хэлдейн. Ученые, изучавшие т.н. «странные» формы материи, были удостоены награды «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз вещества».

1 октября компания Clarivate Analytics (бывшее подразделение Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности) называла возможных лауреатов Нобелевских премий по всем отраслям, в том числе и по физике. Возможными кандидатами на премию Clarivate называла Федона Авуриса, Пола Макюэна (оба — США) и Корнелиса Деккера (Нидерланды) — за исследование использования графена и углеродных нанотрубок в электронике. Другие ученые, которым прочили победу — Митчелл Фейгенбаум из США (за открытия в области нелинейных и хаотических систем) и российский астрофизик Рашид Сюняев — «за глубокий вклад в понимание вселенной, в том числе ее происхождения, процесса формирования галактик, аккреции дисков черных дыр и других космологических явлений».

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901 года. Ее лауреатами становились около 200 человек (т.к. число ученых, которые получают награду, часто больше одного). Лишь дважды премию получала женщина — Марии Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем) и Марии Гепперт-Майер (опять же, совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером) в 1963 году. Больше всего лауреатов — ученые из США (83 человека). Российские и советские ученые становились лауреатами премии 13 раз.

«Нобелевская неделя» началась вчера, 2 октября, когда был объявлен лауреат премии по медицине. Им стали американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Они получили награду за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы. Открытия ученых помогают установить, как растения, животные и люди адаптируют свою биоритмы, синхронизируя их с вращением Земли.

В среду, 4 октября будет Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии по химии, 5 октября — по литературе. 6 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 9 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в экономических науках памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции, в 1969 году).

Теги: наука , Нобелевская премия , физика
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