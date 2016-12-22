Пострадавшие от «ВИМ-Авиа» пассажиры подали первый иск в суд

Подольский городской суд Московской области зарегистрировал иск пострадавших от задержек рейсов «ВИМ-Авиа» пассажиров, следует из материалов, опубликованных на сайте суда.
По этим данным, в качестве ответчика выступает ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа», в качестве истца — Инесса Галь, действующая также в интересах несовершеннолетней Марии Галь. В качестве третьего лица указано ООО «ТТ Трэвэл».
Как пояснил «РИА Новости» адвокат Алексей Михальчик, это первый иск, поданный в интересах пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сумма иска составила 869 тыс. руб.
По словам адвоката, к нему обратилась семья с ребенком, которая сутки провела в аэропорту в ожидании нужного рейса «ВИМ-Авиа». «Ситуация осложнялась тем, что мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Они стали заканчиваться, они подняли панику, и через сутки их отправили домой», — рассказал адвокат, назвав положение своих подзащитных «серьезным и травмирующим».
По его словам, он будет настаивать на компенсации семье морального ущерба в 150 тыс. руб. и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, в 719 тыс. руб.
Как пояснил РБК партнер BMS Law Firm Денис Фролов, суд, скорее всего, снизит сумму компенсации. «Что касается морального вреда, то компенсация обычно уменьшается в разы — в данном случае вряд ли суд захочет взыскать больше. В лучшем случае — 30–50 тыс. руб.», — сказал Фролов. Кроме того, стоит учитывать, что исполнить решение суда, то есть реально получить деньги, будет очень сложно. «У «ВИМ-Авиа» серьезные финансовые проблемы, и не исключено банкротство организации, после которого шансы на получение компенсации значительно снизятся», — объяснил юрист.
Он добавил, что подавать подобные иски могут все граждане, которые пострадали в результате отмены рейсов, но для большинства подобных исков реального исполнения не будет.
Ранее в понедельник, 2 октября, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что на испытывающую серьезные финансовые проблемы «ВИМ-Авиа» нашелся покупатель. «Будет ли дальше существовать компания «ВИМ-Авиа», пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — рассказал Дворкович. По его словам, в настоящее время осталось менее 1 тыс. туристов с билетами «ВИМ-Авиа» с просроченными датами вылета.
Крайний срок, когда чартерная программа «ВИМ-Авиа» завершится, — это 7 октября. «Постараемся сделать все до 5 октября», — пообещал вице-премьер.
Накануне, 1 октября, в Минтрансе заявили, что проблема с вылетом пассажиров «ВИМ-Авиа» решена. В Росавиации заявили, что туроператоры практически завершили переоформление клиентов, чей вылет приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний.
26 октября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных полетов из-за невозможности осуществлять взятые на себя перед пассажирами обязательства. На тот момент за границей ждали своего возвращения на родину около 40 тыс. клиентов авиакомпании. Их возвращением домой занялись семь других российских авиакомпаний. Долг «ВИМ-Авиа» перед кредиторами составляет около 10 млрд руб. Владельцы перевозчика Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию, а экс-гендиректор находится под следствием.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.