Пострадавшие от «ВИМ-Авиа» пассажиры подали первый иск в суд

Пассажиры, пострадавшие из-за задержек рейсов компании «ВИМ-Авиа» подали первый иск в суд. Сумма иска составила 869 тыс. руб. По словам юриста, взыскать эту сумму даже в случае соответствующего решения суда будет непросто

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Подольский городской суд Московской области зарегистрировал иск пострадавших от задержек рейсов «ВИМ-Авиа» пассажиров, следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

По этим данным, в качестве ответчика выступает ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа», в качестве истца — Инесса Галь, действующая также в интересах несовершеннолетней Марии Галь. В качестве третьего лица указано ООО «ТТ Трэвэл».

Как пояснил «РИА Новости» адвокат Алексей Михальчик, это первый иск, поданный в интересах пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сумма иска составила 869 тыс. руб.

По словам адвоката, к нему обратилась семья с ребенком, которая сутки провела в аэропорту в ожидании нужного рейса «ВИМ-Авиа». «Ситуация осложнялась тем, что мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Они стали заканчиваться, они подняли панику, и через сутки их отправили домой», — рассказал адвокат, назвав положение своих подзащитных «серьезным и травмирующим».

По его словам, он будет настаивать на компенсации семье морального ущерба в 150 тыс. руб. и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, в 719 тыс. руб.

Как пояснил РБК партнер BMS Law Firm Денис Фролов, суд, скорее всего, снизит сумму компенсации. «Что касается морального вреда, то компенсация обычно уменьшается в разы — в данном случае вряд ли суд захочет взыскать больше. В лучшем случае — 30–50 тыс. руб.», — сказал Фролов. Кроме того, стоит учитывать, что исполнить решение суда, то есть реально получить деньги, будет очень сложно. «У «ВИМ-Авиа» серьезные финансовые проблемы, и не исключено банкротство организации, после которого шансы на получение компенсации значительно снизятся», — объяснил юрист.

Он добавил, что подавать подобные иски могут все граждане, которые пострадали в результате отмены рейсов, но для большинства подобных исков реального исполнения не будет.

Ранее в понедельник, 2 октября, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что на испытывающую серьезные финансовые проблемы «ВИМ-Авиа» нашелся покупатель. «Будет ли дальше существовать компания «ВИМ-Авиа», пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — рассказал Дворкович. По его словам, в настоящее время осталось менее 1 тыс. туристов с билетами «ВИМ-Авиа» с просроченными датами вылета.

Крайний срок, когда чартерная программа «ВИМ-Авиа» завершится, — это 7 октября. «Постараемся сделать все до 5 октября», — пообещал вице-премьер.



Накануне, 1 октября, в Минтрансе заявили, что проблема с вылетом пассажиров «ВИМ-Авиа» решена. В Росавиации заявили, что туроператоры практически завершили переоформление клиентов, чей вылет приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний.

26 октября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных полетов из-за невозможности осуществлять взятые на себя перед пассажирами обязательства. На тот момент за границей ждали своего возвращения на родину около 40 тыс. клиентов авиакомпании. Их возвращением домой занялись семь других российских авиакомпаний. Долг «ВИМ-Авиа» перед кредиторами составляет около 10 млрд руб. Владельцы перевозчика Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию, а экс-гендиректор находится под следствием.