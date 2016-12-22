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Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук
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Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук
Общество, 17:21
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Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук
Активист сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий сообщил РБК, что решение было принято «подавляющим большинством» членов экспертного совета

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук. О принятии такого решения сообщил РБК активист «Диссернета» Иван Бабицкий, который еще в 2016 году подавал заявление о лишении министра степени в связи с «абсурдностью» его диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

«Наконец произошло то, что должно было произойти. Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моем присутствии», — написал позднее Бабицкий на своей странице в сети Facebook.

Историк, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик, комментируя решение экспертного совета ВАК, назвал его ожидаемым.

«Решение экспертного совета ВАК по истории было ожидаемо, потому что в него входят высококвалифицированные специалисты. Они не могли признать работу Мединского научной, не совершив насилия над своей профессиональной совестью», — сказал РБК Иванчик.

В июле 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета отказался лишать Мединского степени доктора исторических наук, в поддержку министра проголосовали 19 из 22 членов совета.

Авторы: Полина Звездина, Евгений Калюков.
Теги: Владимир Мединский , «Диссернет»
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