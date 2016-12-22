Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,69 EUR Нал. 68,45 67,79 USD Бирж. 57,83 +0,35 EUR Бирж. 67,99 +0,05 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 4377,83 +0,61 ММВБ 2076,64 -0,03% РТС 1131,25 -0,48% Brent 55,79 -1,31% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7413,90 +0,56%
Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса
Лента новостей
Гол «Спартака» вошел в тройку лучших во втором туре Лиги чемпионов 15:52, Спорт Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги 15:25, Политика ФСБ рассказала о гибели сотрудника в бою на границе с Украиной 15:25, Общество Правительству рекомендовали повысить доходы регионов от алкоголя и табака 15:14, Экономика Почти половина молодых россиян не слышала о сталинских репрессиях 15:13, Общество Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости 15:12, Политика В Забайкалье 36 человек стали фигурантами дела о краже скота 15:02, Общество Шампанское и хакатон: из чего состоит правильная арт-ярмарка 15:00, Стиль «Газпром» за 9 месяцев 2017 года увеличил добычу на 19% 14:59, Бизнес В фитнес-клубе «Зебра» на юго-востоке Москвы произошел пожар 14:58, Общество НОВАТЭК направит на дивиденды 21 млрд руб. 14:56, Бизнес МВД нашло растрату при производстве российского самолета-разведчика 14:37, Общество Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Лас-Вегасе 14:31, Общество Subaru XV, Panamera и самая дорогая Lada Vesta: обзор новинок авторынка 14:31, Авто  В Ингушетии ФСБ предотвратила покушение на проповедника 14:30, Общество Дворкович сообщил о готовых купить лопнувшую «ВИМ-Авиа» инвесторах 14:29, Бизнес Сколько стоят квартиры в знаковых домах Москвы эпохи Лужкова 14:28, Недвижимость Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса 14:28, Общество В Кремле отказались оценивать действия испанских властей в Каталонии 14:14, Политика Москва заработала на налогах с арендных квартир 1 млрд рублей за полгода 14:12, Недвижимость В Ростуризме рассказали о находящихся в Лас-Вегасе россиянах 14:08, Общество ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие» 14:08, Финансы Очевидцы рассказали о стрельбе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе 14:03, Общество Суд признал законным лишение гражданства автора плана по аренде Крыма 14:01, Политика На дорогах Москвы введут 11 новых выделенных полос 13:59, Авто В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры 13:55, Общество
Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса
Общество, 14:28
0
Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса
Самым массовым в истории США убийцей оказался Стивен Пэддок, белый мужчина в возрасте 64 лет

Человеком, расстрелявшим гостей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе и убившим более 50 человек, был 64-летний местный житель Стивен Пэддок, сообщил шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

По его словам, в номере Пэддока в отеле Mandalay Bay полиция обнаружила целый склад огнестрельного оружия.

«Мы понятия не имеем о том, какие у него были убеждения. В настоящее время мы исходим из того, что он был агрессором-одиночкой», — пояснил Ломбардо.

Ранее полиция заявляла, что, по предварительным данным, убийца был «одиноким волком», не связанным с какой-либо экстремистской организацией.

По данным Sky News, Пэддок жил в доме стоимостью примерно $400 тыс. в городке Мескит, в 80 км к северо-востоку от Лас-Вегаса недалеко от границы Невады с Аризоной. Местная полиция, как сообщает газета Desert Valley Times, заявила, что у Пэддока никогда не было столкновений с властями. Однако, по данным CNN, в полицейском досье Пэддока числятся «незначительные правонарушения», совершенные в Лас-Вегасе.

По данным портала Heavy.com, в 2012 году Пэддок подавал в суд на одно из казино Лас-Вегаса, однако в 2014 году иск был отклонен.

Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек
Общество

Атака в Лас-Вегасе была совершена вечером 1 октября 2017 года. Точное число жертв трагедии пока не известно, однако уже понятно, что Пэддок стал виновником самого массового убийства с применением огнестрельного оружия в истории США.

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков.
Теги: стрельба , Лас-Вегас
Главное
Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек Общество
Материалы по теме
Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек Общество
Полиция Лас-Вегаса опубликовала фото разыскиваемой по делу о стрельбе Общество
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку