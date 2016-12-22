Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса

Самым массовым в истории США убийцей оказался Стивен Пэддок, белый мужчина в возрасте 64 лет

Человеком, расстрелявшим гостей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе и убившим более 50 человек, был 64-летний местный житель Стивен Пэддок, сообщил шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

По его словам, в номере Пэддока в отеле Mandalay Bay полиция обнаружила целый склад огнестрельного оружия.

«Мы понятия не имеем о том, какие у него были убеждения. В настоящее время мы исходим из того, что он был агрессором-одиночкой», — пояснил Ломбардо.

Ранее полиция заявляла, что, по предварительным данным, убийца был «одиноким волком», не связанным с какой-либо экстремистской организацией.

По данным Sky News, Пэддок жил в доме стоимостью примерно $400 тыс. в городке Мескит, в 80 км к северо-востоку от Лас-Вегаса недалеко от границы Невады с Аризоной. Местная полиция, как сообщает газета Desert Valley Times, заявила, что у Пэддока никогда не было столкновений с властями. Однако, по данным CNN, в полицейском досье Пэддока числятся «незначительные правонарушения», совершенные в Лас-Вегасе.

По данным портала Heavy.com, в 2012 году Пэддок подавал в суд на одно из казино Лас-Вегаса, однако в 2014 году иск был отклонен.

Атака в Лас-Вегасе была совершена вечером 1 октября 2017 года. Точное число жертв трагедии пока не известно, однако уже понятно, что Пэддок стал виновником самого массового убийства с применением огнестрельного оружия в истории США.