Навальному дали 20 суток ареста за призывы к несанкционированному митингу

Оппозиционер Алексей Навальный получил 20 суток ареста за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». Полиция задержала его 29 сентября на выходе из дома перед митингом в Нижнем Новгороде

Алексей Навальный (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Симоновский суд Москвы постановил отправить оппозиционера Алексея Навального под арест на 20 суток за призывы в соцсетях к несанкционированным акциям протеста. Такое решение принял судья Хызыр Муссакаев, передает корреспондент РБК.

Навальный был задержан утром в пятницу, 29 сентября, при выходе из дома — в этот день он должен был ехать на свой предвыборный митинг в Нижнем Новгороде. Вечером в день задержания политик был отпущен, против него составили протокол по ст. 20.2 ч. 8 КоАП (повторное нарушение порядка организации митинга) и обязательством явиться в суд.

Задержание политика было связано с постом юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, который был опубликован в фейсбуке Навального и, по мнению сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД, содержал призывы к несогласованной акции в Нижнем Новгороде. Это следовало из материалов, которые зачитал на заседании судья Муссакаев. Именно по справке сотрудника центра «Э» Ованесяна и был задержан Навальный, говорится в рапортах двоих оперативников из ОМВД по Даниловскому району Москвы, которые доставили оппозиционера в полицию утром 29 августа. Сами полицейские Жуков и Макаров в суд не пришли.

В начале заседания адвокат политика Ольга Михайлова пожаловалась на незаконные действия полицейских и попросила суд вынести в отношении ОМВД частное определение. По ее мнению, они безосновательно доставили оппозиционера в участок и превысили трехчасовой срок административного задержания, составив протокол лишь через 4,5 часа. После этого Навальный оставался в участке порядка шести часов безо всяких оснований и не был обеспечен едой и водой, как полагается по закону, заявила Михайлова. «Единственной целью действий полицейских было препятствовать участию Навального в митинге в Нижнем Новгороде, что нарушает положения Европейской конвенции», — убеждена адвокат.

Адвокат Вадим Кобзев в свою очередь требовал прекратить в отношении Навального производства по административному делу. Он указал, что состав правонарушения политика в протоколе никак не конкретизирован; кроме того, полиция не доказала, что акция, к которой призывал оппозиционер, не была согласована.

«Сплошняком отказывают»

«Я, как любой россиянин, достигший 35 лет и не находящийся в местах лишения свободы, имею право стать кандидатом в президенты. В последнее время я организовал много штабов, провожу митинги и делаю то, что должен политик. Все в рамках закона», — начал Навальный свое выступление в суде.

По его словам, акция в Нижнем Новгороде была санкционирована властями. «Мы шли единственным возможным путем: подали заявку; администрация должна была сказать нам либо да, либо нет — предложив альтернативу. Она так и сделала, и мы согласились с одной из альтернатив. После этого по закону митинг считается согласованным. Но после этого случилась странная вещь: в мэрии заявили, что отзывают согласование. А такого явления в законодательстве нет, это невозможно ни юридически, ни фактически», — утверждал оппозиционер. «Митинг должен был пройти в рамках закона. Это администрация города действовала незаконно и даже абсурдно», — подытожил Навальный.

Фото: Антон Сергиенко / РБК

В отделе полиции оппозиционеру предъявили пост в Facebook, якобы доказывающий факт призывов к несанкционированному мероприятию, рассказал Навальный. «Его писал даже не я, там подписан автор — [юрист Фонда борьбы с коррупцией] Иван Жданов. То есть, я сейчас нахожусь в суде потому, что вполне легально оформил себе разрешение на митинг и потом в фейсбуке появился пост, который писал не я», — возмущался оппозиционер.

«Наши встречи с гражданами в регионах вызывают тревогу у властей и правоохранителей. Поэтому они просто блокировали меня в Москве. И, чтобы прикрыть свои незаконные действия, грубо состряпали дело», — заявил Навальный. Это случай не единичный: администрации региональных центров сейчас «сплошняком отказывают» местным штабам Навального в согласовании митингов, посетовал политик.

После решения суда Навальный заявил, что раньше его «арестовывали за несанкционированные митинги, то теперь — за полностью легальные». «Подарок на путинский юбилей, не иначе», — заключил он.

Задержание и митинг

Видеозапись своего задержания 29 сентября оппозиционер опубликовал в Instagram. «Обращение к жителям Нижнего Новгорода, где сегодня должна была пройти встреча со мной. Но ее так испугались, что утром меня задержали в собственном подъезде», — прокомментировал политик. Причиной могло быть его намерение провести митинг в Санкт-Петербурге, полагала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Ранее Навальный заявлял, что его сторонники проведут несогласованную акцию на Дворцовой площади, если власти города отклонят заявку на митинг на Марсовом поле. «Власти каждый раз отказывают, не предлагая при этом альтернативы», — пояснила Ярмыш.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков был задержан в тот же день в Нижнем Новгороде. Его должны были судить одновременно с Навальным, однако судья постановил передать дело в Савеловский районный суд Москвы — по месту жительства Волкова, рассказал он РБК: «Дела по ст. 20.2 КоАП рассматриваются по месту нарушения. Переносить суд по месту жительства строго нельзя».

За три дня до митинга мэрия Нижнего Новгорода попыталась срочно организовать на его месте автомобильный фестиваль, утверждал Навальный. Впоследствии сторонники политика обнаружили на площади Маркина ограждение и сцену с надписью «Позитивный Нижний». Акция тем не менее состоялась; в ходе нее полиция задержала до 12 человек.