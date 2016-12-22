Мэрия Москвы открыла первые данные голосования по сносу пятиэтажек

Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту голосования жителей домов, попавших в программу реновации жилья. Так власти впервые открыли данные по голосованию о сносе пятиэтажек

Мэрия Москвы создала электронную карту, по которой горожане могут следить за ходом голосования по программе реновации жилья и наблюдать соотношением голосов «за» и «против», об этом говорится на официальном сайте столичного правительства.



На карте видно, что сейчас голосование москвичей по программе реновации жилья находится на второй стадии, которая продлится до 15 июня. В июле пройдет обработка данных голосования, результаты будут обнародованы в августе.



Чтобы узнать результат голосования жителей конкретного дома, попавшего в программу реновации, нужно ввести в поисковую строку карты следует точный адрес. В настоящее время на карте доступны несколько десятков адресов. Данные по голосования и соотношение голосов «за» и «против» в последний раз обновлялись 2 июня. О промежуточных итогах в столичной мэрии отчитывались только в общих цифрах по городу, а собственники квартир в запланированных к сносу домах могли проверить только учет собственного голоса, не получая доступа к общим результатам.



