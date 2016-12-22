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Мэрия Москвы открыла первые данные голосования по сносу пятиэтажек
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Мэрия Москвы открыла первые данные голосования по сносу пятиэтажек
Общество, 14:40
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Мэрия Москвы открыла первые данные голосования по сносу пятиэтажек
Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту голосования жителей домов, попавших в программу реновации жилья. Так власти впервые открыли данные по голосованию о сносе пятиэтажек

Мэрия Москвы создала электронную карту, по которой горожане могут следить за ходом голосования по программе реновации жилья и наблюдать соотношением голосов «за» и «против», об этом говорится на официальном сайте столичного правительства.

На карте видно, что сейчас голосование москвичей по программе реновации жилья находится на второй стадии, которая продлится до 15 июня. В июле пройдет обработка данных голосования, результаты будут обнародованы в августе.

Чтобы узнать результат голосования жителей конкретного дома, попавшего в программу реновации, нужно ввести в поисковую строку карты следует точный адрес. В настоящее время на карте доступны несколько десятков адресов. Данные по голосования и соотношение голосов «за» и «против» в последний раз обновлялись 2 июня. О промежуточных итогах в столичной мэрии отчитывались только в общих цифрах по городу, а собственники квартир в запланированных к сносу домах могли проверить только учет собственного голоса, не получая доступа к общим результатам.

Митинг против сноса пятиэтажек. Фоторепортаж Еще 10 фото
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До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об изменениях в порядке проведения голосования по программе реновации. «Голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным «за» или «против», — заявил он.

«Голоса квартир, ни один из собственников или нанима­телей, по договору социального найма которых не принял участие в голосовании, учитываются пропорционально голосам квартир, которые учитываются как проголосовавшие «за» или «против», — говорится в тексте постановления.

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При этом ранее столичные власти заявляли, что воздержавшиеся от голосования по этому вопросу москвичи будут считаться проголосовавшими за включение своей пятиэтажки в программу реновации.

В минувшие выходные, 28 мая, в Москве прошла массовая акция протеста против сноса жилья по программе реновации. Всего в митинге на улице Вавилова в Москве приняли участие около пяти тыс. человек. Они призвали не принимать законопроект о реновации в его нынешней редакции. За день до этого еще один митинг прошел на Суворовской площади столицы. В нем участвовали около тысячи человек.

Автор: Ася Сотникова
Теги: Москва , Сергей Собянин , мэрия Москвы , программа реновации
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