«Медуза» назвала домом Януковича бывшую дачу маршала Буденного

Бывший президент Украины живет в подмосковном поселке Баковка, на территории, где раньше находилась дача маршала Буденного, пишет «Медуза». Участок принадлежит дому приемов МВД

Виктор Янукович (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Журналисты продолжают поиски дома бывшего украинского президента в России, о том, что Янукович живет в подмосковной Баковке стало известно, после того как народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал о своем соседстве с бывшим украинским лидером.

Интернет-издания «Медуза» выяснило точный адрес бывшего президента Украины, Виктор Янукович, возможно, живет в подмосковной Баковке по адресу: Одинцово, Парковая аллея, 11. Участок принадлежит Федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов «Русичи» МВД, На этом месте находилась дача маршала Семена Буденного.

Этот участок, пишет издание со ссылкой на данные Росреестра, предназначен для размещения иностранных специалистов. На нем расположен трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 кв. м и двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 кв. м. Имеется бассейн, сауна, кухня.

От дачи проложена отдельная дорога — Парковая аллея, которая «выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе», пишет издание. В 2016 году на перекрестке у госдачи появился светофор и указатель поворота на эту аллею. Рядом с этим участком расположен комплекс «Скит», где, как сообщала в мае 2010 года «Новая газета», может проживать патриарх Кирилл. От дома приемов к комплексу «ведет хорошо протоптанная тропинка», говорится в материале «Медузы».

Издание указывает со ссылкой на данные с сайта госзакупок, что с марта 2014 года изменились число и состав госзакупок, которые оказываются для обслуживания дома приемов. В начале 2014 года вывоз твердых бытовых и откачка сточных вод производилась один раз в месяц. Проведенный в марте 2017 года тендер предполагал до четырех рейсов в месяц. Также издание указывает на начавшуюся закупку услуг трубочистов, санитарной уборки территории и обследования состояния бассейна, джакузи, чаши водопада и двух чаш купелей.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России об использовании дома приемов.

До лета 2012 года на этой даче жил губернатор Московской области Борис Громов, пишет издание. Бывавший в начале 2010-х годов в этом доме собеседник издания, имя которого не приводится, заявил, что локация из интервью с режиссером Оливера Стоуна похожа на гостиную дома приемов «Русичи». Речь идет об интервью, которое Янукович дал в декабре 2014 года.

Местные жители рассказали корреспонденту издания, что ежедневно около 11 часов утра из участка выезжает кортеж из нескольких автомобилей. «Год назад источники «Медузы» рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке», — говорится в материале. Один из дачников заявил изданию, что видел в этой местности Януковича «в компании нескольких крепких мужчин».

Журналисты обратили внимание на поселок Баковка после того, как 25 августа народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил изданию «Дни.ру» о своем доме в Баковке и что по соседству с ним живет Янукович.

«В Баковке забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем «Китайская стена» — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут — ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример — муж Максаковой, убитый в Киеве», — заявил Кобзон.

После этого журналисты украинской компании ТСН съездили и сняли предполагаемый дом Януковича. По их данным, это другой дом в Баковке по адресу: ул. Лесная, 21а.

27 августа адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк опроверг данные о том, что экс-президент живет в Московской области. Он заявил телеканалу «112 Украина», что Янукович живет в Ростове-на-Дону по адресу: ​ ул. Яременко, 81. Этот адрес адвокаты Януковича ранее в киевском суде называли местом официальной регистрации бывшего президента Украины в России.

Зимой 2017 года осведомленный источник РБК из окружения одного из ведущих российских бизнесменов утверждал, что экс-президент Украины живет в элитном коттеджном поселке на северо-западе Москвы со своей гражданской женой Любовью Полежай. По его словам, Янукович купил дом на территории расположенного в охраняемой природной зоне поселка Серебряный Бор, рядом с популярным среди москвичей пляжем. Как ранее писал РБК, там же проживает и близкий к семейству Януковичей бизнесмен Сергей Курченко.

В декабре 2016 года телеканал «Дождь» показал сюжет, в котором утверждалось, что Янукович и Полежай живут в Хостинском районе Сочи.



В феврале 2014 года Олег Митволь, бывший тогда председателем центрального совета партии «Альянс Зеленых — Народная партия» заявил РБК, что видел Виктора Януковича в доме в поселке Барвиха. Участок для него, говорил тогда Митволь, приобрела «группа украинских граждан», он обошелся в $52 млн.