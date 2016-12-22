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В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тыс. верующих
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В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тыс. верующих
Общество, 10:03
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В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тыс. верующих
Более двух сотен тысяч верующих приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве. По данным правоохранительных органов, серьезных правонарушений зафиксировано не было
Фото: Владислав Шатило / РБК

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, в общей сложности в мероприятиях, посвященных празднованию мусульманского праздника Курбан-байрам, приняли участие более 200 тыс. верующих. Они собрались для утренней проповеди в столичных мечетях.

В правоохранительных органах отметили, что безопасность обеспечивали сотрудники полиции совместно с Росгвардией. Было перекрыто несколько улиц, в районе московской соборной мечети до 11:00 мск закрыта станция метро «Проспект Мира». По официальной информации, нарушений общественного порядка допущено не было.

Празднование Курбан-байрама в Москве. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Поскольку в этом году Курбан-байрам совпал с Днем знаний, мэрия Москвы заявила, что перенос торжественных линеек на другой день входит в компетенцию школ. «Мы одинаково выступаем за комфортное проведение мероприятий как религиозного характера, так и Дня знаний 1 сентября», — заявила РБК руководитель пресс-службы мэра и правительства города Гульнара Пенкова.

Решение перенести линейку принял, в частности, управляющий совет школы №2107, расположенной неподалеку от соборной мечети. Объяснялось это в том числе и тем фактом, что многие родители не успели вернуться с отдыха к 1 сентября.

С праздником мусульман поздравил президент страны Владимир Путин. «Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Отрадно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Курбан-байрам (по-арабски Ид аль-Адха) — один из главных мусульманских праздников. Согласно Корану пророк Ибрахим прошел испытание Всевышнего и согласился принести в жертву своего сына. В знак признания Аллах смилостивился, а архангел Джабраил дал Ибрахиму барана, чтобы тот мог его принести в жертву. Таким образом, Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — олицетворяет милосердие Аллаха и напоминает о необходимости исполнять повеления Всевышнего.

Курбан-байрам — кульминация хаджа, паломничества мусульман в Мекку. В этот день они должны побить Сатану камнями в долине Мина и обойти семь раз священный камень Кааба.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: ГУ МВД , Курбан-байрам
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