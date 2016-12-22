Чечня попросила блокировать доступ к сайтам с карикатурами Charlie Hebdo

Прокуратура Чечни обратилась в суд с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсам, поддерживающим карикатуры Charlie Hebdo. В ведомстве заявили, что они оскорбляют религиозные чувства верующих и сеют рознь

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Прокуратура Чечни потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам, поддерживающим карикатуры журнала Charlie Hebdo, об этом говорится в сообщении прокуратуры республики.



Как следует из сообщения, сотрудники прокуратуры Чечни «в ходе мониторинга» установили факты размещения рисунков и карикатур «в поддержку издания Charlie Hebdo».



«Указанное явилось основанием для предъявления в Ленинский районный суд Грозного искового заявления об ограничении доступа к материалам, преследующим цель оскорбить религиозные чувства верующих и распространение которых может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», — говорится в сообщении ведомства.



В управлении Роскомнадзора по Чеченской Республике РБК объяснили, что сайты с публикациями сатирической газеты Charlie Hebdo «могут быть внесены в реестр запрещенных сайтов после вступления в силу решения суда, если такое решение последует».



​В ведомстве также добавили, что им неизвестно об исковом заявлении прокуратуры Шалинского района Чечни в суд об ограничении доступа к материалам журнала.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседы с РБК поддержал исковое заявление прокуратуры Шалинского района Чечни об ограничении доступа к материалам Charlie Hebdo. Депутат заявил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру на бездействие Роскомнадзора в отношении блокировки сатирического журнала. «Я бы хотел, чтобы это стало духовным катализатором, чтобы полностью убрать деструктивную информацию. Тех, кто будет перепечатывать картинки Charlie Hebdo, нужно привлекать по статье экстремизм. Роскомнадзор должен заблокировать это издание», — сообщил Милонов.



В апреле журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную сообщениям о преследовании геев в Чечне, сообщал «Дождь». На одном из рисунков с гомосексуальным сюжетом был изображен мужчина, похожий на главу республики, картинку сопровождала надпись на французском: «Только Кадырову позволяется красить губы».

Информация о притеснении геев в Чечне впервые появилась в общественном поле зрения в начале апреля, после публикации «Новой газеты», которая разместила у себя расследование, где говорилось о массовом преследовании в республике лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти Чечни тогда все обвинения опровергли, заявив, что в республике вообще нет и никогда не было геев. Кроме того, Кадыров призвал авторов публикации в «Новой газете» «встать на колени перед народом». «Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали, сами там сказали, сами заявили», — сказал он.

Позднее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила президенту Владимиру Путину создать специальную группу для рассмотрения обращений «лиц нетрадиционной ориентации», жалующихся на нарушение их прав. ​Президент пообещал подключить силовиков к решению проблем геев в Чечне.



​Charlie Hebdo публикует карикатуры на политиков и события мировой общественной жизни. В январе 2015 года после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда вооруженные боевики напали на редакцию издания. Тогда погибли 12 человек и еще 11 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя запрещенные в России террористические организации «Аль-Каида» и «Исламское государство».