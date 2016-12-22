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Прокурор попросила признать виновными предполагаемых убийц Немцова
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Прокурор попросила признать виновными предполагаемых убийц Немцова
Убийство Немцова, 15:15
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Прокурор попросила признать виновными предполагаемых убийц Немцова
Гособвинение считает доказанным, что Заур Дадаев и остальные фигуранты дела убили оппозиционного политика Бориса Немцова. Окончательный вердикт должны будут вынести присяжные
Анзор Губашев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Прокурор Мария Семененко попросила присяжных признать виновными фигурантов дела о покушении на политика Бориса Немцова, передает корреспондент РБК. Подсудимым вменяется убийство в составе организованной группы и незаконный оборот оружия, напомнила Семененко в ходе прений сторон в Московском окружном военном суде.

На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший военнослужащий батальона «Север» внутренних войск МВД Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Погибшего во время задержания Беслана Шаванова Семененко попросила признать виновным посмертно. После прений коллегия удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта. Если присяжные признают вину фигурантов доказанной, затем стороны обсудят, к какому наказанию их следует приговорить.

Нашли по телефону

«Вы придете к выводу о бесспорной причастности именно этих людей к убийству Бориса Немцова, — обратилась к присяжным Семененко. — Первоначальные признательные показания Заура Дадаева, Анзора Губашева и Шадида Губашева, записи которых мы видели, — это лишь подтверждение того, что было уже известно следствию, а не наоборот». По ее словам, к преступлению было причастно больше лиц, чем пока установило следствие: «Но на скамье подсудимых точно нет лишних».

Прокурор напомнила события первых часов после убийства и подробно рассказала, как следствие установило личности и нашло шестерых подозреваемых. Записи с видеокамер в местах, где бывал Немцов, показали, что за ним следили из автомобиля ZAZ Chance минимум с середины ноября 2014 года.

Детализация переговоров с телефонов, находившихся в разное время поблизости от Немцова, выявила, что убийцы использовали четыре «боевые трубки» — простых телефона с фиктивными сим-картами. IMEI-номер одной из этих трубок показал, что периодически в нее вставлялась другая сим-карта, зарегистрированная на Шадида Губашева. Проанализировав перемещения Губашева и звонки другим абонентам, следователи нашли остальных, возможно, причастных к убийству, и квартиру на Веерной улице, где подозреваемые проводили много времени. Последний сигнал с телефона Губашева был получен из аэропорта Внуково; запросив данные о пассажирах, следователи узнали, что подельники вылетели в Грозный разными рейсами. Провожал их Руслан Мухудинов, сейчас находящийся в розыске, безопасность отъезда контролировал Темирлан Эскерханов.

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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Роль обвиняемых

В начале марта 2015 года следователи провели обыски в предполагаемых местах жительства обвиняемых — двух квартирах на Веерной улице и в доме в подмосковной деревне Козино. Там они среди прочего нашли командировочные удостоверения на имена Дадаева и Руслана Геремеева, выданные командованием батальона «Север» осенью 2014 года. Изъяв компьютер Эскерханова, следователи убедились, что он искал в интернете информацию о Немцове. К 7 марта все будущие фигуранты дела были задержаны.

Мухудинов считается организатором убийства. Специально для подготовки преступления он нашел две квартиры на Веерной улице (одну арендовал, вторую купил), приобрел автомобиль, добыл оружие, а также «вместе с Эскерхановым обеспечил отход исполнителей с места преступления и их выезд из Москвы». Эскерханов был на подхвате: преступники знали, что Немцов и его спутница Анна Дурицкая вечером планировали встретиться либо в Bosco Cafe в ГУМе, либо в баре в гостиницы «Украина»; Эскерханов вечером 27 февраля был в окрестностях «Украины», чтобы скоординировать действия исполнителей, если политик отправится туда.

Дадаев был непосредственным убийцей. «Про шесть выстрелов мог знать только стрелок», — отметила Семененко, говоря про допрос фигуранта дела. Анзор Губашев и Беслан Шаванов выслеживали Немцова на автомобиле. В минуту гибели Немцова из всей группы на мосту находились эти трое.

Первые показания Дадаева, от которых он в дальнейшем отказался, свидетельствовали, что убийство носило заказной характер. Предполагаемый киллер пытался утверждать, что совершил преступление «во имя Аллаха» и корыстных целей не преследовал, при этом Дадаев упоминал человека по имени Русик, который давал группе инструкции и обещал 15 млн руб. Русиком следствие считает Мухудинова, следует из речи прокурора. «Убийство совершено по найму, а никак не ради Всевышнего. Любая религия осуждает убийство. Убить человека — как убить Вселенную, говорил пророк Мухаммед», — подчеркнула Семененко.

Начало процесса по делу об убийстве Немцова. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Процесс по делу Немцова

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Мо​скве. Следствие пришло к выводу, что речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб. Пятеро предполагаемых исполнителей были задержаны в начале марта 2015 года; трое из них, включая Дадаева, сознались в убийстве, а затем отказались от показаний, заявив о пытках. Дадаев позднее заявил, что признательные показания ему диктовал глава следственной группы Игорь Краснов. Шестой исполнитель — Шаванов — при задержании подорвал себя на гранате.

Организатором преступления СКР считает Руслана Мухудинова и «иных неустановленных лиц». Мухудинов находится в розыске, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Адвокаты семьи Немцова Вадим Прохоров и Ольга Михайлова считают действительным организатором преступления бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева, у которого Мухудинов работал водителем; следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение, но оба раза соответствующее постановление отказывался подписывать глава СКР Александр Бастрыкин, рассказывали источники РБК.

Судебный процесс начался в октябре 2016 года. В начале суда представители семьи Немцова ходатайствовали о допросе Геремеева, его племянника Артура, а также ряда высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. В их числе адвокаты называли главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которого Кадыров называл своим возможным преемником. Делимханов приходится Геремееву родственником.

В итоге на процессе был допрошен только экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов (брат Адама), под началом которого служили Дадаев и Геремеев. Подпись полковника Делимханова стоит на командировочных удостоверениях, по которым Дадаев и Геремеев в конце 2014 года поехали в Москву (документы были найдены при обыске в квартире на Веерной улице в Москве, которую снимали исполнители убийства). Делимханов на суде не смог ответить почти ни на один вопрос. В том числе не пояснил, действительно ли после ареста обвиняемых в селе Джалка прошла встреча Кадырова, Адама Делимханова и Руслана Геремеева.​

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Борис Немцов , Заур Дадаев , убийство Бориса Немцова
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