Песков прокомментировал поправки о СМИ-иноагентах

Поправки, позволяющие признавать зарубежные СМИ иноагентами, дают Москве возможность зеркально ответить на попытки ограничивать свободу российских журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве», — заявил Песков.

Он добавил, что речь идет о реакции как со стороны общественного мнения, так и законодательной и исполнительной власти, «которая, используя возможности, предоставляемые этим законопроектом, может своевременно обеспечивать зеркальный ответ».

Госдума 15 ноября поддержала поправки в закон, позволяющие признавать СМИ иностранными агентами. Главный критерий для получения статуса — иностранное финансирование (в том числе от госструктур других государств, международных организаций или отдельных граждан). К получившим звание будут применяться те же нормы, что и для некоммерческих организаций.

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин ранее утверждал, что нововведения являются вынужденной мерой в ответ на ограничения, которые власти США ввели против российского телеканала RT и новостного агентства Sputnik.

Ранее Минюст США обязал телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

22 ноября поправки планирует одобрить Совет Федерации, после чего их должен подписать президент. Закон вступит в силу с момента опубликования.