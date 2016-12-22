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Песков прокомментировал поправки о СМИ-иноагентах
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Песков прокомментировал поправки о СМИ-иноагентах
Общество, 13:30
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Песков прокомментировал поправки о СМИ-иноагентах

Поправки, позволяющие признавать зарубежные СМИ иноагентами, дают Москве возможность зеркально ответить на попытки ограничивать свободу российских журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве», — заявил Песков.

Он добавил, что речь идет о реакции как со стороны общественного мнения, так и законодательной и исполнительной власти, «которая, используя возможности, предоставляемые этим законопроектом, может своевременно обеспечивать зеркальный ответ».

Госдума единогласно приравняла зарубежные СМИ к иноагентам
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Госдума 15 ноября поддержала поправки в закон, позволяющие признавать СМИ иностранными агентами. Главный критерий для получения статуса — иностранное финансирование (в том числе от госструктур других государств, международных организаций или отдельных граждан). К получившим звание будут применяться те же нормы, что и для некоммерческих организаций.

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин ранее утверждал, что нововведения являются вынужденной мерой в ответ на ограничения, которые власти США ввели против российского телеканала RT и новостного агентства Sputnik.

«Стигма для медиа»: кому и чем грозит закон о СМИ-иноагентах
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Ранее Минюст США обязал телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

22 ноября поправки планирует одобрить Совет Федерации, после чего их должен подписать президент. Закон вступит в силу с момента опубликования.

Теги: СМИ , Дмитрий Песков , иноагенты
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Госдума единогласно приравняла зарубежные СМИ к иноагентам Политика
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