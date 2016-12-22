Лавров заявил о блокировке Украиной в ООН проекта по миротворцам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина блокирует рассмотрение в ООН российского проекта резолюции по миротворцам в Донбассе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает корреспондент РБК.

Лавров указал, что в проекте обозначены необходимые критерии миротворческой операции, один из них — согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов. По словам Лаврова, необходимо согласие и Киева, и Донецка с Луганском.

«Наша позиция по Украине известна, мы крайне заинтересованы в том, чтобы как можно скорее в восточной части Украины воцарился мир и спокойствие», — в свою очередь сообщил Макей.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем сторонам», — прокомментировал Макей возможность участия белорусских миротворцев в миссии ООН в Донбассе.

По итогам переговоров министры сообщили, что Россия и Белоруссия работают над межправительственным соглашением о признании виз. По словам Лаврова, обсуждается процедура, чтобы иностранец, въезжающий по визе, мог переместиться в другую страну, а те, кому визу не дают, также не были бы приняты и в соседнем государстве. Макей выразил надежду, что соглашение будет подписано до конца года.

Представитель президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Белграде 13 ноября обсудили возможность решения конфликта в Донбассе. По словам Суркова, американская сторона передала 29 абзацев предложений к российскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по миротворцам в Донбассе. Он уточнил, что делегация России сочла три из 29 абзацев «приемлемыми».

Глава МИД Украины Павел Климкин 11 ноября сообщал, что вместе с США, Францией и Германией «фактически» разработали совместный проект резолюции ООН по введению миротворческого контингента в Донбасс. Он подчеркнул, что безопасность миротворцев в Донбассе представляет из себя «очень тяжелую» задачу, но отметил «последовательное продвижение» сторон в этом вопросе.