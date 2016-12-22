Сечин вновь не явился на судебное заседание по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не явился в суд на допрос по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом заявила судья, сообщает корреспондент РБК.
По словам судьи, повестка Сечину направлялась факсом, а также по электронной и обычной почте, и пока ее статус — ожидание получения.
Первая повестка для Сечина была направлена судом еще 8 ноября. Глава «Роснефти» должен был явиться в суд 13 ноября. Однако тогда Сечин не появился на заседании. По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, глава компании не получал повестку.
В «Почте России» 13 ноября сообщили РБК, что повестку Сечину доставили в отделение связи «по месту вручения». Отвечая на вопрос о том, в связи с чем глава «Роснефти» мог не получить повестку, в «Почте России» сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи).
Повторная повестка была направлена Сечину по электронной почте, сообщала РБК пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль. «Повестка уже доставлена в «Роснефть», мы ее вчера направили. Мы использовали электронную связь, у нас есть отметка, что она доставлена», — уточняла она. Сечина вызывали на 15 ноября.