Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов

Виталий Шаповалов. 2003 год (Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС)

Умер Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Ему было 78 лет. Об этом говорится в сообщении Московского театра на Таганке в Facebook.

«Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — отметили в театре.

В труппу Московского театра на Таганке Шаповалова приняли сразу после окончания театрального училища имени Щукина в 1968 году. Он снялся в десятков фильмов, среди которых «Дорога домой», «Грачи» и «Мертвые души». Он также сыграл отчима главной героини в двух сезонах телесериала «Каменская». Шаповалов участвовал в театральных постановках «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов» и других.