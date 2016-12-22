Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,54 59,96 EUR Нал. 71,32 70,30 USD Бирж. 60,24 +0,89 EUR Бирж. 71,03 +1,75 USD ЦБ. 59,62 +0,44 EUR ЦБ. 69,68 +0,76 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6595,12 +69,47 ММВБ 2166,83 -0,04% РТС 1136,86 -1,04% Brent 61,38 -2,77% DJIA 23409,94 -0,13% Nasdaq 6737,41 -0,30% FTSE 7414,42 -0,01%
Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов
Лента новостей
Жертвами стрельбы в школе на севере Калифорнии стали пять человек 01:06, Общество В МИДе назвали сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии 00:48, Политика Определились все европейские участники ЧМ-2018 по футболу 00:41, Спорт Вратаря сборной России Лунева отправили в больницу после матча с Испанией 00:33, Спорт В СПЧ назвали законопроект о СМИ-иноагентах «написанным на коленке» 00:18, Политика Создатель Gunship Simulator ответил на показ Минобороны кадра из игры 00:11, Технологии и медиа Кремль не пошел на уступки Татарстану по вопросу изучения языка в школах 00:03, Политика Жителей Южной Осетии с российским гражданством включат в систему ОМС 00:02, Общество «ВКонтакте» остался в числе популярных ресурсов Украины после блокировки 00:02, Технологии и медиа Российские компании увидели признаки «банковского кризиса» 00:00, Экономика На белорусском направлении МЖД столкнулись поезд и «КамАЗ» 14 ноя, 23:48, Общество Сборная России забила три гола испанцам и закончила матч без вратаря 14 ноя, 23:44, Спорт Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму 14 ноя, 23:27, Политика В Сбербанк Абхазии ввели временную администрацию 14 ноя, 22:57, Финансы Биржевой курс евро вырос до 71 руб. впервые с августа 14 ноя, 22:55, Экономика Стыковой матч ЧМ-2018 по футболу. Ирландия — Дания. Онлайн 14 ноя, 22:45, Спорт Главнокомандующий армией Зимбабве предъявил президенту четыре требования 14 ноя, 22:33, Политика «Ростех» объяснил получение квартиры сыном Чемезова 14 ноя, 22:19, Политика Сенаторы предложили запретить иноагентам проекты без российских партнеров 14 ноя, 22:08, Политика Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о СМИ-иноагентах 14 ноя, 22:01, Политика Игрок сборной Аргентины Агуэро попал в больницу после матча с Нигерией 14 ноя, 21:54, Спорт Жертвами стрельбы в начальной школе в Калифорнии стали три человека 14 ноя, 21:50, Общество Чистый убыток «Росгосстраха» вырос в полтора раза за девять месяцев 14 ноя, 21:48, Финансы Благосостояние жителей Земли выросло до рекордной отметки за пять лет 14 ноя, 21:46, Экономика Футбол. Товарищеский матч. Россия — Испания. Онлайн 14 ноя, 21:45, Спорт Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 14 ноя, 21:44, РБК и Промсвязьбанк Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде 14 ноя, 21:40, Общество Аргентина без Месси в Краснодаре проиграла Нигерии 14 ноя, 21:38, Спорт
Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов
Общество, 01:25
0
Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов
Виталий Шаповалов. 2003 год (Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС)

Умер Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Ему было 78 лет. Об этом говорится в сообщении Московского театра на Таганке в Facebook.

«Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — отметили в театре.

В труппу Московского театра на Таганке Шаповалова приняли сразу после окончания театрального училища имени Щукина в 1968 году. Он снялся в десятков фильмов, среди которых «Дорога домой», «Грачи» и «Мертвые души». Он также сыграл отчима главной героини в двух сезонах телесериала «Каменская». Шаповалов участвовал в театральных постановках «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов» и других.

Теги: актер , Виталий Шаповалов
Главное
Российские компании увидели признаки «банковского кризиса» Экономика
Главное
Российские компании увидели признаки «банковского кризиса» Экономика
«Ростех» объяснил получение квартиры сыном Чемезова Политика
Сборная России забила три гола испанцам и закончила матч без вратаря Спорт
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку