В МИДе назвали сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии

Замглавы МИД Геннадий Гатилов рассказал, что Конгресс сирийского национального диалога должен состояться в Сочи в начале декабря. Такое заявление он сделал после переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает ТАСС.

По его словам, обеими сторонами была выражена «уверенность, что таким образом удастся возродить политический процесс, который был застопорен в течение длительного времени».

Гатилов уточнил, что Мистура встретил инициативу России о проведении Конгресса с пониманием и добавил, что доложит генсеку ООН, после чего будет принято решение об уровне участия организации.

МИД России 31 октября сообщил, что принять участие в Конгрессе приглашены 33 организации, в том числе группы оппозиции, которые базируются в Дамаске, Каире, Эр-Рияде, Стамбуле, Париже, Женеве и Мадриде. Принять участие во встрече в Сочи отказались Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии и Высший комитет по переговорам («эр-риядская» группа), который участвует в дискуссиях под эгидой ООН в Женеве.