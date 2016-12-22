«Роснефть» допустила перенос запуска проектов при продлении сделки ОПЕК+

«Роснефть» может отложить запуск разработки нескольких месторождений, если будет продлено соглашение ОПЕК и ряда нефтедобывающих стран об ограничении добычи нефти. Об этом ​заявил первый вице-президент «Роснефти» по добыче Эрик Лирон, передает корреспондент РБК.

По словам представителя компании, может быть отложена разработка одного-двух гринфилдов (еще не разработанных месторождений). «Русское — один из возможных кандидатов, и может быть рассмотрим еще и Юрубчено-Тохомское тоже. Но ситуация будет зависеть от выбранного сценария и срока его действия», — сообщил он.

При этом, согласно отчету компании, запуск в эксплуатацию Юрубчено-Тохомского месторождения планируется в 2017 году с выходом на полку добычи в 5 млн т в год в 2019 году.

В конце сентября стало известно, что «Роснефть» снизила добычу нефти на месторождениях, которые были получены компанией после слияния с «Башнефтью». На месторождениях им. Требса и Титова и объемы добычи были сокращены вдвое. Причиной стало выполнение обязательств в рамках сделки с ОПЕК по сокращению добычи.

Сделка была заключена в ноябре 2016 года, а затем продлена до марта 2018 года.