В Подмосковье завели дело после смерти пенсионерки из-за укусов собаки

В Московской области возбудили уголовное дело по факту смерти 75-летней женщины, на теле которой были обнаружены следы от укусов собаки. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Тело женщины нашли 13 ноября около одного из дачных домов в микрорайоне Первомайский городского округа Королев. На теле были «обширные раны, характерные для укусов животных, от получения которых женщина скончалась на месте происшествия», говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Проводится комплекс действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.