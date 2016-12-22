«Аэрофлот» пожаловался Росавиации на новую систему управления полетами

Работа нового центра управления полетами над Москвой вызвала нарекания со стороны авиакомпании «Аэрофлот», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора авиакомпании по работе с клиентами Вадима Зингмана главе Росавиации Александру Нерадько.

Число задержанных рейсов «Аэрофлота», прибывающих в Шереметьево, с момента введения в работу новой автоматизированной системы (АС) управления воздушным движением «Синтез-АР4» выросло в два с половиной раза, ​подсчитали в авиакомпании.

Основными причинами задержек называют «ограничения управления воздушным движением в зоне аэропорта», связанные с векторением (указание пилоту конкретного курса, чтобы судно выдерживало необходимую линию пути) и скоплением самолетов.

Система «Синтез-АР4» была введена в работу в Центре управления полетами (ЦУП) 9 октября. До этого в России использовалась шведская система ​«Теркас». За первые 17 дней работы новая система дважды дала сбой — 19 и 24 октября, однако на безопасности полетов это не сказалось, сообщал представитель разработчика системы, концерна «Алмаз-Антей».

Зингман пишет, что новая система управления полетами должна была «позволить применять новые процедуры» для организации воздушного движения в Шереметьево, а также способствовать повышению пропускной способности аэропорта. Однако с вводом новой АС проблемы «сбалансированности потоков прилета и вылета и назначаемости расчетного времени взлета и посадки» решены не были, пишет Зингман.

В «Аэрофлоте» «Коммерсанту» также сообщили, что после ввода в строй нового московского ЦУПа «качественного улучшения» в организации воздушного движения нет, указав, что разница между расчетом командира воздушного судна (вход в московскую воздушную зону) и фактической посадкой до ввода нового ЦУПа составляла 2,4%, а после ввода — 7,7%. Среднее время нахождения в зоне ожидания составляет теперь 25 минут.

В Шереметьево от комментариев отказались, заявив, что вопрос организации воздушного движения находится в ведении исключительно ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

В ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД), которая занимается обслуживанием воздушного движения, получение письма из «Аэрофлота» подтвердили. Госкорпорация направила ответ в Росавиацию, документ с этим ответом вскоре будет передан авиакомпании, уточняет «Коммерсантъ».

По словам представителей госкорпорации, ситуация с задержками рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево вызвана не работой автоматизированной системы, а инфраструктурными ограничениями аэропорта вкупе с тем, что самолеты авиакомпании показывают «непунктуальность прибытия».

По данным госкорпорации, 87% рейсов «Аэрофлота» с 11 по 23 октября прибыли в границы Московского узлового диспетчерского района с задержкой, 9% — с опережением и только 5% — по плану. Выборочные проверки госкорпорации также показали, что экипажи «Аэрофлота» часто не соблюдают норматив освобождения взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки.

В работе московского аэропорта Домодедово «Коммерсанту» сообщили, что никаких изменений с началом работы нового ЦУПа не зафиксировано. ​Связаться с аэропортом Жуковский и с аэропортом Внуково изданию на момент выхода заметки не удалось.