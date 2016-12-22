Испания обвинила Россию в «фейковых новостях» о ситуации в Каталонии

Власти Испании заявили, что интернет-трафик, содержавший недостоверные сообщения в соцсетях о референдуме в Каталонии исходил из России, заявила в Брюсселе глава Минобороны Испании Мариа Долорес Коспедаль. Об этом сообщает Reuters.
По словам министра, Россия использовала Twitter, Facebook и другие соцсети и сайты чтобы публиковать информацию о сепаратизме в Каталонии и влиять на общественное мнение в преддверие референдума, который прошел 1 октября. «Мы знаем, что изрядная часть этого трафика шла с российской территории», — сказала она.
Коспедаль добавила, что «группы», пользующиеся российской интернет-поддержкой, «пытаются влиять на ситуацию и стараются создать нестабильность в Европе».
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил, что Мадрид уверен в российском происхождении подобного контента. «да, мы имеем доказательства», — подчеркнул он.
По его словам, «следы половины фейковых аккаунтов», дестабилизировавших ситуацию в Каталонии, «ведут в Россию».
В то же время каталонские политики, в том числе экс-президент женералитета Каталония Карлес Пучдемон отрицают вмешательство России в события в регионе. «Те, кто говорят о российской помощи Каталонии в последние годы сами помогали ВМФ России, несмотря на бойкот Евросоюза». — написал юрист Пучдемона Рамон Тремоса в своем Twitter.
Власти Испании обвинили российских хакеров во вмешательстве в каталонский референдум 11 ноября. Российские власти отвергли подобные обвинения.
Каталонский парламент подписал декларацию о независимости региона 27 октября, после референдума, на котором большинство явившихся отдали голоса за отделение от Испании. Мадрид назвал эти акты незаконными. Власти Испании распустили каталонский парламент и отправили в отставку правительство региона. Согласно ст.155 конституции страны, в Каталонии введено прямое управление из Мадрида, де-факто автономия упразднена. Часть парламентариев и членов правительства региона арестована. Карлес Пучдемон покинул страну и находится в Бельгии вместе с несколькими соратниками. Власти Испании требуют у Брюсселя его ареста.