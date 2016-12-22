Песков рассказал о участии Сечина в российско-турецких переговорах в Сочи

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, он [Сечин] принимал участие в переговорах в расширенном составе», — подтвердил Песков.
При этом Сечин отсутствовал во время заявления двух глав государств для прессы. Как предположил пресс-секретарь российского президента, глава «Роснефти», «видимо, не успел зайти в зал до того, как начались заявления».
Раннее сообщалось, что Кремль объяснил отсутствие Сечина на суде по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева его участием в российско-турецких переговорах в Сочи. Как следует из сообщения на сайте Кремля, на встрече глав двух государств обсуждались вопросы укрепления экономического и политического сотрудничества, в том числе, в сфере энергетики, борьбы с терроризмом и процесса сирийского урегулирования.
Замоскворецкий суд 13 ноября провел 16-е заседание по делу Алексея Улюкаева. На предыдущем заседании суд вызвал Игоря Сечина в качестве свидетеля. Однако глава «Роснефти» в суд не явился, а в компании отказались принять повестку. В то же время суд направил Сечину и вторую повестку — главе «Роснефти» предписано явиться на заседание 15 ноября.
Бывший министр экономического развития подозревается в вымогательстве $ 2 млн у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. По версии следствия, экс-министр на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года требовал эту сумму у Сечина за положительную оценку покупки компании «Башнефть». В ноябре Улюкаев был задержан в момент предполагаемой передачи взятки.