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Путин попросил «напрямую переводить» заявление после встречи с Эрдоганом
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Путин попросил «напрямую переводить» заявление после встречи с Эрдоганом
Политика, 22:15
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Путин попросил «напрямую переводить» заявление после встречи с Эрдоганом

Совместное выступление президентов России Владимира Путина и Турции ​Реджепа Тайипа Эрдогана для прессы было прервано из-за заминки с переводом, передает «РИА Новости».

Путин начал выступление, указав, что они со своим турецким коллегой смогли обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и обсудить Сирию. Также Путин указал, что объем торговли между Россией и Турцией увеличился на 36%.

В этот момент президенту России заявили, что синхронный перевод заявления Путина не ведется. «Нет перевода? Что у нас с переводом?» — спросил президент.

Переговоры Путина и Эрдогана продлились четыре часа
Политика

После этого Путин предложил «напрямую переводить». «Так будет проще», — сказал президент и пригласил переводчика к микрофону.

Встреча глав государств состоялась 13 ноября в Сочи. Она продлилась четыре часа. После ее окончания российский лидер заявил, что, по его мнению, осложнившиеся в 2015 году российско-турецкие отношения «почти полностью» восстановлены. Прежде они были нарушены после того, как турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24 в районе сирийско-турецкой границы.

Теги: Россия , Владимир Путин , Турция
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