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В здании Госдумы открылся супермаркет с российскими сырами и колготками
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В здании Госдумы открылся супермаркет с российскими сырами и колготками
Бизнес, 18:27
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В здании Госдумы открылся супермаркет с российскими сырами и колготками

В здании Госдумы открылся супермаркет «Магазин-Кулинария», передает корреспондент РБК. 

Магазин открылся в помещении бывшей думской кулинарии в переходе между старым и новым зданием Госдумы на первом этаже. Кулинария и магазин закрылись несколько месяцев назад на ремонт. «Магазин-Кулинария» принадлежит «Комбинату питания №4», который находится в подчинении Управления делами президента.

В ассортименте супермаркета представлены сыры отечественного производства, колбасы, конфеты, шоколад, овощи и фрукты, молочная продукция. Отдельная часть супермаркета выделена под кулинарию, где можно купить выпечку, охлажденное мясо, рыбу и полуфабрикаты. В магазине также представлен алкоголь, в том числе вино, шампанское, водка, коньяк и настойки.


 

Теги: Госдума , супермаркет , «Магазин-Кулинария»
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