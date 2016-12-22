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Киносеть ограничила продажу билетов на «Убийство в Восточном экспрессе»
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Киносеть ограничила продажу билетов на «Убийство в Восточном экспрессе»
Бизнес, 17:30
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Киносеть ограничила продажу билетов на «Убийство в Восточном экспрессе»

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» прекратила продажу билетов на фильм «Убийство в Восточном экспрессе» через интернет, свидетельствует сайт прокатчика. В киносети это объяснили РБК техническим сбоем, в то время как газета «Ведомости» указывает на разногласия прокатчика с кинотеатрами по доле от онлайн-продаж.

Представитель объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» Александра Артамонова заявила РБК, что онлайн-покупка билетов на фильм «Убийство в Восточном экспрессе» временно недоступна по техническим причинам. «Это рабочая ситуация. У нас техническая проблема, которая не позволяет осуществлять [онлайн] продажи [билетов на фильм «Убийство в Восточном экспрессе»]», — добавила Артамонова.

В то же время ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что причиной прекращения продаж в интернете стал конфликт киносети с прокатчиками. Владельцы киносети не договорились с прокатчиками о размере доли отчислений от онлайн-продаж. Разногласия возникли из-за наценки в 10%, которую сервис «Рамблер.Касса» ввел на онлайн-продажу билетов в киносети. И сервис, и объединенная киносеть находятся под контролем структур бизнесмена Александра Мамута. Эта наценка не стала включаться в общие сборы от картины, что и вызвало недовольство прокатчиков. Особо резко против этого решения выступил прокатчик Universal Pictures (UPI), представители которого потребовали либо вернуть наценку в общие сборы, либо отказаться от фильмов UPI.

Директор по маркетингу российского подразделения 20 Century Fox Николай Борунков связал прекращение онлайн-продаж билетов на «Убийство в Восточном экспрессе» с конфликтом прокатчика и киносети. По его словам, от продажи билетов в интернете было решено отказаться, пока не будет достигнуто соглашение о доле отчислений от сборов за фильм.

По данным на 2017 год, сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» состоит из 75 кинотеатров в 28 российских городах. В общей сложности кинооператор имеет 624 зала — почти каждый седьмой кинозал в России. Компания со ссылкой на данные Rentrak сообщает, что доля выручки сети на российском рынке более 20%.

Теги: кино , «Синема Парк» , «Формула Кино»
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