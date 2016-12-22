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В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка
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В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка
Общество, 16:18
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В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержали заместителя управляющего банка «Гефест» Елену Галичину, ей предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении петербургского главка СК.

Следствие считает, что она вместе с тремя мужчинами использовала счета «ряда юридических фирм» для обналичивания средств. Другие компании перечисляли деньги на подконтрольные Галичиной и другим фигурантам дела счета «по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам», отмечает следствие. 

После этого фигуранты дела переводили эти деньги на «подконтрольным им счета физических лиц» в банках Санкт-Петербурга. Затем средства обналичивали и передавали их обратно клиентам. Размер вознаграждения составлял от 6,5% от обналиченной суммы.

Галичина и три других мужчины получили более 11 млн руб., говорится в сообщении СК.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса — «Незаконная банковская деятельность» (до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей).

Галичину поместили под домашний арест.

По этому же делу прошли обыски у владельца банка «Гефест» Вячеслава Ананских, писала 9 ноября «Фонтанка». Его братом, по данным издания, является Игорь Ананских — депутат Госдумы от «Справедливой России». До того, как стать депутатом, он был председателем совета директоров «Гефеста».

Имя Игоря Ананских упоминалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, оппозиционер в 2014 году заявил, что Ананских продал восемь квартир в США офшору, на который зарегистрированы другие компании, которыми руководил Ананский. Депутат заявил, что закон не нарушал.

В 2016 году его имя называлось в связи с публикацией документов из юридической компании Mossack Fonseca. Депутат тогда назвал эти данные «ерундой». 
Теги: Санкт-Петербург , обналичивание денег , банк «Гефест»
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