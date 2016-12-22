В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержали заместителя управляющего банка «Гефест» Елену Галичину, ей предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении петербургского главка СК.
Следствие считает, что она вместе с тремя мужчинами использовала счета «ряда юридических фирм» для обналичивания средств. Другие компании перечисляли деньги на подконтрольные Галичиной и другим фигурантам дела счета «по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам», отмечает следствие.
После этого фигуранты дела переводили эти деньги на «подконтрольным им счета физических лиц» в банках Санкт-Петербурга. Затем средства обналичивали и передавали их обратно клиентам. Размер вознаграждения составлял от 6,5% от обналиченной суммы.
Галичина и три других мужчины получили более 11 млн руб., говорится в сообщении СК.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса — «Незаконная банковская деятельность» (до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей).
Галичину поместили под домашний арест.
По этому же делу прошли обыски у владельца банка «Гефест» Вячеслава Ананских, писала 9 ноября «Фонтанка». Его братом, по данным издания, является Игорь Ананских — депутат Госдумы от «Справедливой России». До того, как стать депутатом, он был председателем совета директоров «Гефеста».
Имя Игоря Ананских упоминалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, оппозиционер в 2014 году заявил, что Ананских продал восемь квартир в США офшору, на который зарегистрированы другие компании, которыми руководил Ананский. Депутат заявил, что закон не нарушал.В 2016 году его имя называлось в связи с публикацией документов из юридической компании Mossack Fonseca. Депутат тогда назвал эти данные «ерундой».