Суд привлек АСВ к спору «Югры» с ЦБ по поводу отзыва лицензии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство банка «Югра» и привлек Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к разбирательству банка с ЦБ, передает корреспондент РБК. В своем иске к ЦБ банк «Югра», лишившийся по решению ЦБ лицензии в конце июля, требует признать это решение регулятора незаконным.

Представитель «Югры» считает, что действия АСВ должны стать предметом судебной оценки, поскольку именно АСВ исполняло функции временной администрации на момент отзыва лицензии у «Югры».

Представители «Югры» намерены опровергнуть экспертные заключения на отчеты об оценке рыночной стоимости нежилых помещений. По мнению заявителя, именно некорректна оценка недвижимого имущества повлияла на отчетность, представленную АСВ, которая в итоге повлияла на решение об отзыве лицензии.

«Югра» требует от ЦБ восстановить лицензию на осуществление банковской деятельности.

ЦБ ввел временную администрацию в банк «Югра» (занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е — по объему вкладов) 10 июля, а через десять дней это решение регулятора опротестовала Генпрокуратура, посчитавшая, что приказ ЦБ был безосновательным, а выплата вкладчикам «Югры» компенсаций нанесет ущерб бюджету. Тем не менее 28 июля ЦБ отозвал лицензию у «Югры». В конце августа «Югра» подала иск в Арбитражный суд Москвы — банк утверждал, что у ЦБ «отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии», поскольку нормативы достаточности собственных средств и размера капитала банка выполнялись.

На прошлой неделе Альфа-банк выиграл иск у основного владельца «Югры» Алексея Хотина на 2,6 млрд руб. Иск был подан к структурам бизнесмена — кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз Лтд», российскому ООО «Фазис» и еще восьми российским юрлицам. Суд согласился с позицией Альфа-банка, который требовал от Хотина досрочного погашения кредита в связи с ухудшением финансового положения заемщика. В случае если деньги не будут выплачены Альфа-банку, с Хотина могут быть взысканы активы (компаниям, против которых поданы иски, принадлежит более 350 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе торгово-развлекательный центр «Филион»).