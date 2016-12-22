Сечину направили вторую повестку в суд по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы повторно вызвал в суд главу компании «Роснефть» Игоря Сечина по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает корреспондент РБК. Заседание назначено на 15 ноября.

​«Суд постановил направить повторные повестки не явившимся свидетелям», — сказала судья Лариса Семенова.

Игорь Сечин не явился в суд 13 ноября для дачи показаний по делу Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки у главы «Роснефти». Причина, по которой Сечин не пришел на заседание суда, неизвестна. Судья рассказала, что в нефтяной компании отказались принять у приставов повестку, которой глава компании вызывался на допрос. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.

Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль ​в разговоре с РБК заявила, что среди прочих свидетелей на заседание 13 ноября вызвали Сечина, однако утром перед заседанием суда Леонтьев сообщил РБК, что глава «Роснефти» повестку ​не получил.

В свою очередь, в «Почте России» РБК рассказали, что повестка о вызове Сечина в суд была доставлена в отделение связи «по месту вручения». На вопрос о том, в связи с чем глава нефтяной компании мог не получить повестку, в пресс-службе «Почты России» сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи).

Игорь Сечин принял участие в операции по задержанию Алексея Улюкаева в ноябре 2016 года. Глава «Роснефти» пригласил его в офис компании. Там Улюкаеву, предположительно, передали сумку с помеченными следователями купюрами. Улюкаев был задержан, после того как он покинул офис компании.

Бывший глава Минэкономразвития обвиняется в вымогательстве у Сечина взятки в размере $2 млн за благоприятную оценку покупки «Башнефти». По данным следствия, Улюкаев вымогал деньги в индийском Гоа во время саммита БРИКС, который состоялся в октябре 2016 года.