«Почта России» рассказала о доставке судебной повестки Сечина

В «Почте России» сообщили РБК, что повестку о вызове директора «Роснефти» Игоря Сечина в суд в качестве свидетеля по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева доставили в отделение связи «по месту вручения». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

На вопрос РБК о том, в связи с чем Сечин мог не получить повестку, в пресс-службе «Почты России» сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи).

Шестнадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция

«Сведения о передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи сообщениях, о почтовых отправлениях и почтовых переводах денежных средств, а также сами эти сообщения, почтовые отправления и переводимые денежные средства могут выдаваться только отправителям и получателям или их уполномоченным представителям, если иное не предусмотрено федеральными законами», — указывается в статье.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль 9 ноября сообщала РБК, что на заседание 13 ноября в качестве свидетелей вызвали четверых человек. По ее словам, повестки направили руководителю «Роснефти» Игорю Сечину, первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру и сотрудникам Минэкономразвития Сергею Волченкову и Ивану Безменову.

Представитель Текслера подтвердил РБК, что замминистра прибудет 13 ноября в суд в качестве свидетеля защиты.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с РБК заявил, что Сечину не приходила повестка от Замоскворецкого суда о вызове в суд по делу Улюкаева. Он также затруднился ответить на вопрос, находится ли Сечин в столице. Как сообщил РБК источник, близкий к «Роснефти», глава компании с 9 по 11 ноября находился на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Леонтьев 8 августа сообщал, что глава «Роснефти» готов дать показания по делу Улюкаева в качестве свидетеля. Однако пресс-секретарь уточнил, что суду придется принять во внимание «плотный график» Сечина.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн за благоприятную оценку покупки «Роснефтью» компании «Башнефть». Следствие считает, что Улюкаев вымогал взятку осенью 2016 года на саммите БРИКС в Гоа.