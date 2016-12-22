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Свидетелем по делу Улюкаева вызвали замминистра энергетики Текслера
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Свидетелем по делу Улюкаева вызвали замминистра энергетики Текслера
Дело Улюкаева, 10:17
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Свидетелем по делу Улюкаева вызвали замминистра энергетики Текслера

Первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер прибыл 13 ноября на заседании суда по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в качестве свидетеля защиты. Об этом сообщили РБК представитель Текслера, а также корреспондент РБК из зала суда.

По словам представителя замминистра, Текслер будет допрошен на суде. По данным адвокатов Улюкаева, 13 ноября на заседании суда в качестве свидетелей защиты также будут находиться сотрудники Минэкономразвития Сергей Волченков и Иван Безменов.

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Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль 9 ноября рассказала РБК, что повестки в суд на 13 ноября в качестве свидетелей по делу Улюкаева получили четыре человека. В их числе, помимо Текслера и Безменова — руководитель «Роснефти» Игорь Сечин и сотрудник ФСБ Александр Калиниченко.

В ответ пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что Сечи не получал повестку от Замоскворецкого суда о вызове в качестве свидетеля на суд по делу Улюкаева. Он также не смог ответить на вопрос, находится ли директор компании в Москве. По данным источника РБК, близкого к «Роснефти», Сечин с 9 по 11 ноября находился на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В начале августа Леонтьев заявлял, что Сечин готов принять участие в судебном заседании в качестве свидетеля. Вместе с тем, пресс-секретарь обратил внимание на «плотный график» главы «Роснефти».

Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки в $2 млн. за положительную оценку покупки «Роснефтью» компании «Башнефть». По версии следствия, вымогательство произошло осенью 2016 года на саммите БРИКС в индийском Гоа.

Теги: взятка , Алексей Улюкаев , Иван Сечин , Алексей Текслер , дело Улюкаева
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