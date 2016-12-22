Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов из Центрального военного округа (ЦВО) для участия в учебных маневрах коллективных сил оперативного реагирования Организации договора коллективной безопассности (ОДКБ). Об этом сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, передает «РИА Новости».
По его словам, российские самолеты и вертолеты разместились на трех оперативных аэродромах Таджикистана. Рощупкин рассказал, что шесть бомбардировщиков Су-24М вылетели к месту проведения учения с южноуральского аэродрома Шагол, шесть штурмовиков Су-25СМ отправились с российской авиабазы Кант в Киргизии. Помощник командующего добавил, что вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24 прибыли в Душанбе из авиабазы Толмачево в Новосибирске.
По сценарию учений, российские летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по позициям условного противника, доставят военные грузы, а также произведут высадку десанта. Рощупкин рассказал, что в маневрах также примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы.
Как сообщается на сайте ОДКБ, военные учения проходят в Таджикистане с 10 по 20 ноября. Эти маневры являются финальным этапом учения «Боевое братство-2017» и носят сугубо «оборонительный характер». Как отмечается в сообщении, маневры будут проходить около границы Афганистана на пяти полигонах, которые принадлежат военными Таджикистана. В рамках маневров разыгрываются тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. В завершающем этапе маневров, который пройдет на полигоне «Харбмайдон», примут участие авиация и артиллерия.
В учебных маневрах участвуют военные из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в учениях задействованы более 5 тыс. военнослужащих, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер», самолеты дальней и фронтовой авиации и беспилотные летательные аппараты.