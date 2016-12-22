Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 59,13 EUR Нал. 69,34 68,77 USD Бирж. 59,22 -0,07 EUR Бирж. 69,08 +0,03 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5988,90 +95,83 ММВБ 2169,26 -0,66% РТС 1156,74 -0,40% Brent 63,53 -0,11% DJIA 23422,21 -0,17% Nasdaq 6750,94 +0,01% FTSE 7432,99 -0,68%
Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов
Лента новостей
NYT узнала о бесплодном расследовании взлома компьютерных сетей АНБ США 06:20, Политика СМИ узнали об удалении из YouTube более 52 тыс. видео главы «Аль-Каиды» 06:20, Политика Число жертв землетрясения в Иране достигло более 140 человек 05:28, Общество В Японии задержали подозреваемого в убийстве российского моряка 05:14, Общество В Ираке погиб американский офицер 04:54, Политика Бывший глава ЦРУ объяснил успех Путина его способностью запугать Трампа 04:48, Политика Яровая рассказала о создании в Думе совета по вопросу безопасности детей 04:23, Политика «Русал» отчитался о росте чистой прибыли на 46,4% за девять месяцев 04:17, Бизнес В Замбии слон убил двух туристов 03:53, Общество Жертвами землетрясения в Иране стали 100 человек 03:33, Общество Кандидат от партии «Яблоко» победил на выборах главы псковского района 03:17, Политика Медведеву предложили подключить к нормотворчеству искусственный интеллект 03:14, Общество CNN узнал о попытке продолжить «Карточный домик» без Спейси 02:40, Общество В Словении лидером президентской гонки стал действующий глава страны 02:07, Политика В Иране жертвами землетрясения стали более 60 человек 01:36, Общество Убийство на обочине: в чем обвиняют бизнесмена Тельмана Исмаилова 01:26, Общество Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом 00:55, Спорт СМИ узнали об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018 00:52, Общество Хоккеист Евгений Малкин объявил о вступлении в «Команду Путина» 00:44, Общество Хорватия вышла на чемпионат мира по футболу 00:42, Спорт В Северной Ирландии полицейские обнаружили бомбу 00:07, Общество В Кремле задумались о переносе президентского послания на 2018 год 00:05, Политика Саакашвили пообещал украинцам отпраздновать Новый год без Порошенко 12 ноя, 23:55, Политика В Минобороны назвали пропагандой ИГ сообщения о захвате Абу-Кемаля 12 ноя, 23:40, Политика Власти сообщили о жертвах в результате землетрясения в Ираке 12 ноя, 23:34, Общество Полиция Киева обнаружила машину с 6,5 кг готовой к применению взрывчатки 12 ноя, 23:10, Общество Стыковой матч ЧМ-2018. Греция — Хорватия. Онлайн 12 ноя, 22:45, Спорт Минфин США рассказал о секретной оценке российского влияния на выборы 12 ноя, 22:40, Политика
Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов
Политика, 06:56
0
Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов

Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов из Центрального военного округа (ЦВО) для участия в учебных маневрах коллективных сил оперативного реагирования Организации договора коллективной безопассности (ОДКБ). Об этом сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, передает «РИА Новости».

По его словам, российские самолеты и вертолеты разместились на трех оперативных аэродромах Таджикистана. Рощупкин рассказал, что шесть бомбардировщиков Су-24М вылетели к месту проведения учения с южноуральского аэродрома Шагол, шесть штурмовиков Су-25СМ отправились с российской авиабазы Кант в Киргизии. Помощник командующего добавил, что вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24 прибыли в Душанбе из авиабазы Толмачево в Новосибирске.

По сценарию учений, российские летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по позициям условного противника, доставят военные грузы, а также произведут высадку десанта. Рощупкин рассказал, что в маневрах также примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы.

Как сообщается на сайте ОДКБ, военные учения проходят в Таджикистане с 10 по 20 ноября. Эти маневры являются финальным этапом учения «Боевое братство-2017» и носят сугубо «оборонительный характер». Как отмечается в сообщении, маневры будут проходить около границы Афганистана на пяти полигонах, которые принадлежат военными Таджикистана. В рамках маневров разыгрываются тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. В завершающем этапе маневров, который пройдет на полигоне «Харбмайдон», примут участие авиация и артиллерия.

В учебных маневрах участвуют военные из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в учениях задействованы более 5 тыс. военнослужащих, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер», самолеты дальней и фронтовой авиации и беспилотные летательные аппараты.

Теги: ВВС , военные учения , ОДКБ
Главное
В Кремле обсудили драматургию выдвижения Путина на выборах президента Политика
Материалы по теме
Россия перебросила в Казахстан военную авиацию Политика
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США Политика
Reuters сообщил о переброске турецких сил в сирийский Идлиб Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку