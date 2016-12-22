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В Ираке погиб американский офицер
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В Ираке погиб американский офицер
Политика, 04:54
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В Ираке погиб американский офицер

В Ираке к северу от Багдада в военном лагере коалиции Таджи​ от ран скончался 35-летний американский офицер. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США. Ранения военнослужащего «не связанны с боевыми действиями».

Как отмечается в сообщении, погибшего звали Ли М. Смит. Он был из города Арлингтон штата Техас. Смит принимал участие в операции «Непоколебимая решительность», которую США и их союзники проводят против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).По факту смерти офицера было инициировано ​расследование.

В августе представитель Пентагона сообщал, что на севере Ирака в результате ошибочного артиллерийского обстрела погибли двое американских военнослужащих. По словам представителя американского Министерства обороны, артиллерия вела огонь в ответ на минометный обстрел со стороны террористов ИГ. «В этот момент и произошла ошибка, в результате которой пострадали семь человек», — рассказали в Пентагоне. Что стало ее причиной, в военном ведомстве не уточнили.

Теги: Ирак , военные , война в Ираке
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