Полиция Киева обнаружила машину с 6,5 кг готовой к применению взрывчатки

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В Киеве полицейские нашли в стоявшей у торгового центра машине 6,5 кг пластида. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, около торгового центра в Дарницком районе полицейские обнаружили «подозрительную машину Volkswagen», в которой были два человека. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину и обнаружили в ней пять брикетов из пластида и 10 электродетонаторов. По данным украинской полиции, взрывчатка была готова к использованию.

Мужчины, которые находились в машине, были задержаны. Сотрудники правоохранительных органов допросили задержанных. В полиции полагают, что у них есть сообщники.

Начальник Главного управления национальной полиции Киева Андрей Крищенко перевел все патрули в состоянии повышенной готовности. Полицейские и 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины патрулируют станции общественного транспорта и жилые районы.