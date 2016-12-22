Война в Сирии, 14:57
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СМИ сообщили о гибели десяти человек при авиаударе коалиции в Сирии
В результате авиаудара возглавляемой США коалиции в Сирии погибли десять мирных жителей. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.
По данным агентства, удар был нанесен по селению Ад-Дайджи на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Помимо десяти погибших, он также привел к значительному числу раненых и материальному ущербу.
На этой неделе, 8 ноября, армия Сирии сообщила о победе в боях за город Абу-Кемаль. Это был последний крупный опорный пункт запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Сирии. В боях за город, находящийся на границе с Ираком, войскам Асада оказывали поддержку бойцы иракских шиитских группировок.