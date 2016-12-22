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Власти дадут жителям обрушившегося в Ижевске дома новые квартиры
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Власти дадут жителям обрушившегося в Ижевске дома новые квартиры
Общество, 12:20
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Власти дадут жителям обрушившегося в Ижевске дома новые квартиры

Все жильцы обрушившегося дома в Ижевске оперативно получат новое жилье. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Как полагают власти, три подъезда обрушившегося дома больше не пригодны для проживания.

По словам Бречалова, в четвертом, пятом и шестом подъездах дома проживание жильцов невозможно. Окончательно вопрос о состоянии дома решит комиссия с участием федеральных экспертов. оценка общего состояния здания будет проведена в течение месяца.

Глава региона рассказал, что сейчас власти занимаются оформлением документов на жилье для пострадавших. «Нужно время, чтобы оформить документы. Будем стремиться сделать это максимально быстро. Если понадобится больше двух месяцев, то будем предоставлять комфортные условия для проживания, в том числе, арендное жилье», — рассказал он.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что все жильцы дома получат единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. Семьи, где есть погибшие, получат по 1 млн руб. «В течение следующей недели будут произведены выплаты семьям погибших. На понедельник мы назначили совещание, в ходе которого необходимо будет определить, кому персонально эти деньги будут выплачиваться, поэтому в течение следующей недели выплаты проведем, это по одному миллиону рублей», — рассказал Семенов. Выплаты пострадавшим, получившим легкий вред здоровью, составят 200 тыс. руб, тяжелый вред — 400 тыс. руб.

Разбор завалов обрушившегося дома в Ижевске. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Девятиэтажный жилой дом в Ижевске обрушился 9 ноября из-за взрыва бытового газа. Всего в доме были зарегистрированы 550 человек. В результате произошедшего семеро жильцов погибли, в том числе двое детей. Как установило следствие, виновником взрыва был сын хозяйки одной из квартир Александр Копытов. Он намеренно отсоединил шланг газовой трубы от плиты. Свои действия он объяснил тем, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Следователи полагают, что у Копытова могут быть психические отклонения, ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Теги: обрушение дома , Ижевск
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