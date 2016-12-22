В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Курский вокзал

В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали здание Курского вокзал, заявили в экстренных службах столицы. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал источник агентства, по тревоге прибыли специалисты-кинологи с собаками. «В результате угрозы взрыва проводится полная эвакуация из здания вокзала». — рассказали ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что из вокзала вывели не менее 200 человек.
В пресс-службе управления МЧС по Москве РБК сообщили, что к ним «сообщения о минировании не поступало». «Возможно, по линии полиции», — предположили в ведомстве.
Пользователи соцсетей сообщают, что здание вокзала было оцеплено полицией.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник» сообщило, что угроза оказалась ложной.
5 ноября из-за анонимных звонков о «минировании» в Москве эвакуировали Большой театр, спорткомплекс «Олимпийский», ГУМ, несколько торговых центров и кинотеатров.
Волна анонимных сообщений о «минировании» продолжается с 10 сентября. За это время из-за сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы сотни торговых центров, общественных зданий, государственных учреждений и объектов инфраструктуры по всей России. Ни одно из сообщений не подтвердилось.