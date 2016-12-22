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Мутко прокомментировал жалобы на давку после матча Россия-Аргентина
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Мутко прокомментировал жалобы на давку после матча Россия-Аргентина
ЧМ-2018, 02:34
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Мутко прокомментировал жалобы на давку после матча Россия-Аргентина
Вице-премьер рассказал о «проблемах с логистикой» у стадиона открытия и финала ЧМ-2018. Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал в своем Instagram организацию выхода из Лужников «свинством по-русски».
Виталий Мутко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Оргкомитет Чемпионата мира по футболу в России изучит отзывы болельщиков о «проблемах с логистикой» на матче сборных России и Аргентины в «Лужниках», заявил ТАСС вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Мутко принес извинения «за неудобства, которые возникли после окончания встречи». Он объяснил, что организацией матча занимались сами «Лужники» и это «фактически новый стадион, тут...новая логистика, новые стюарды» «Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях», — пообещал Мутко. Он подчеркнул, что сообщения о давке в «Лужниках» — «очень серьезный вопрос».

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После окончания матча Россия-Аргентина (завершился победой команды Лионелля Месси над хозяевами со счётом 0-1), посмотреть который пришло около 79 тыс. человек, в соцсетях появились жалобы болельщиков на давку при выходе с мероприятия. Как передавали корреспонденты РБК, зрители столкнулись со сложностями при выходе со стадиона. Купившие билеты на верхние трибуны (примерно половина зрителей) около 4о минут после окончания матча не могли покинут стадион. Болельщики запускали на поле самолетики, свистели и требовали выпустить их. В объявлении по стадиону объяснили трудности с «эвакуацией посетителей» стадиона ремонтом одного из входов на станцию метро «Спортивная». Были проблемы и с организацией прохода болельщиков к остановкам общественного транспорта, в среднем дорога от стадиона до любого ближайшего транспорта занимала около часа, болельщики шли плотной толпой.

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Присутствовавший на матче двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о разочаровании от организации мероприятия. По его словам, после матча он почувствовал себя «как в тюрьме». «Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники». Спасибо за такой футбол. Все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен», — написал фигурист в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BbXT6P0nH3n/?taken-by=xam_trankov

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал в своем Instagram организацию выхода из «Лужников» и принятые меры безопасности «свинством по-русски».

https://www.instagram.com/p/BbXBrubH4zX/?taken-by=guberniev_dmitry

Игра с Аргентиной стала первым матчем в Лужниках после продолжавшейся более четырех лет реконструкции. Арена должна стать главным стадионом ЧМ-2018.

Как изменился стадион «Лужники» после реконструкции Еще 9 фото
Фотогалерея

Стадион Лужники был открыт в 1956 году. К Олимпиаде 1980 года арена была частично реконструирована. Во время второй реконструкции в 1990-е годы на стадионе появился навес, а скамьи были заменены пластиковыми сиденьями.
Новая реконструкция стадиона Лужники началась в 2014 году в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018. В июне 2017 года было объявлено об окончании работ. Их стоимость была оценена в 26,6 млрд руб. В результате реконструкции вместимость стадиона была увеличена с 78 до 81 тыс. зрителей, а общая площадь спорткомплекса — до 221 тыс. кв.м. Кроме того, для улучшения обзора был изменен угол наклона трибун.

Авторы: Лакстыгал Илья, Кирилл Сироткин.
Теги: Москва , футбол , ЧМ-2018 , Виталий Мутко , давка , «Лужники»
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