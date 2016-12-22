В Непале погиб российский альпинист Валерий Розов. Как рассказал РБК источник в семье спортсмена, он разбился при попытке совершить полет на крыле с горы в Гималаях.

Сообщение о смерти Розова появилось и в группе «ВКонтакте», которая специализируется на популяризации бейсджампинга.

52-летний Розов был неоднократным чемпионом России и международных соревнований по парашютному спорту. В качестве альпиниста он покорил несколько мировых вершин.

В последние годы Розов увлекался бейсджампингом. В специальном костюме-крыле он совершал полеты с вулкана в массиве Килиманджаро, а также с горы в Гималаях.