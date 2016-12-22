Ирак оценил ущерб от войны с ИГ в $100 млрд

Ирак потерял в $100 млрд в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади, передает телеканала Al Sumaria.

В субботу, 11 ноября, военные начали наступление на город Рава — последний оплот ИГ в Ираке. Как сообщало Reuters, в сторону населенного пункта выдвинулись два подразделения пехоты и народные ополченцы. Рава находится на левом берегу реки Евфрат на границе с Сирией.

Боевики «Исламского государства» захватили город в 2014 году. В начале ноября сообщалось, что иракские военные заняли один из последних форпостов ИГ — город Эль-Каим. Кроме того, армия Ирака взяла под контроль пограничный переход в Сирию.

В Министерстве обороны США 4 ноября заявили, что Ирак «почти полностью» был освобожден от боевиков «Исламского государства». В ведомстве отметили, что угроза нападения террористов еще сохраняется, и возглавляемая США коалиция будет сотрудничать с армией и правительством Ирак, чтобы «нанести окончательное поражение ИГ».​