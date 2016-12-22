Путин пообещал зеркальный ответ на «атаку» США на российские СМИ

Президент Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на «атаку» на российские в США. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, передает «РИА Новости».

«Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения», — подчеркнул он. «То, что сейчас обсуждается в Государственной Думе, — я вчера это видел, — может быть, слишком резковато», — отметил Путин. При этом он подчеркнул, что «это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жесткие предложения».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 ноября дал поручение думским комитетам проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ после того как канал RT обязали зарегистрироваться в США в качестве иноагента. Эти зеркальные предложения «позволили бы с нашей стороны сделать шаги, защищающие граждан нашей страны от неприкрытого вмешательства, которые сегодня развернули американские СМИ на территории России», сказал Володин.

Источник РБК в Госдуме не исключил, что зеркальным ответом могут стать поправки в закон об иноагентах, посольку «сейчас его действия на средства массовой информации не распространяются». Собеседник РБК при этом отметил, что «забегать вперед преждевременно», и сейчас все возможные ответные шаги будут обсуждаться на совещании у спикера Госдумы. «О решениях, думаю, мы объявим уже после перерыва», — добавил он. Источник РБК, близкий к руководству Госдумы, не исключил, что меры в отношении американских СМИ примут «в ближайшее время, возможно, уже и на следующей неделе».

После совещания вице-спикер Госдумы от партии КПРФ Иван Мельников сообщил, что депутаты подготовят либо самостоятельный законопроект, либо поправки к существующему законодательству «о том, что в закон об иностранных агентах включить средства массовой информации». Парламентарий отметил, что речь идет об иностранных СМИ.

Министерство юстиции США в сентябре обязал обслуживающие телеканал RT America компании зарегистрироваться как иностранные агенты. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян пригрозила «ответными мерами». Она также рассказала, что из-за действий властей США из филиала начали увольняться американские граждане.