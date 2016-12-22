Путин оставил без ответа вопрос о новом президентском сроке

Президент Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа. Об этом президент сообщил на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС, передает «РИА Новости».

«Время придет, поговорим на эту тему», — сказал Путин в ответ на вопрос: «Когда уже наконец? Мы уже устали ждать».

В начале октября Путин заявлял, что еще не определился, примет ли он участие в президентских выборах в марте 2018 года.Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

«Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — отмечал президент. Он также рассказал анекдот:



«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму «узи» и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии?» «И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?», — заключил Путин.

В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» президент также ничего не сказал в ответ на вопросы россиян о будущем страны. Кроме того, во время выступления на ПМЭФ-2017, Путин не ответил журналисту Але Зивере. «Аля, вам я расскажу отдельно!», На уточняющий вопрос «Когда?», — Путин ответил: «Когда придет время».



Вместе с тем, в начале сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «связывает будущее России» только с именем Путина. «Мой кандидат один — Владимир Владимирович Путин. Вот по-другому и не мыслю и считаю, что это тот человек, который уже и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране и эффективное решение вопросов по общему благосостоянию граждан и преодолению кризиса. Поэтому нам надо дорожить тем, что у нас есть», — считает спикер.